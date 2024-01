A menos de nove meses para as eleições municipais de 2024, o cadastro de mesários do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) está aberto e continua recebendo inscrições das pessoas interessadas em contribuir com os trabalhos do próximo pleito. Nas Eleições 2022, a quantidade de mesárias e mesários voluntários (aqueles que buscam a Justiça Eleitoral sem convocação obrigatória) mais que dobrou em comparação com as eleições gerais de 2018.

Qualquer pessoa maior de 18 anos e em situação regular com a Justiça Eleitoral pode se inscrever de forma voluntária. Basta acessar o site do TRE-SP e preencher um formulário. Também é possível fazer o cadastro pelo aplicativo e-Título, ou no cartório eleitoral em que o eleitor está inscrito. Além de certificado por serviços prestados à Justiça Eleitoral, os mesários ganham dois dias de folga para cada dia trabalhado e outros dois por dia de treinamento oficial para serem utilizados no emprego público ou privado, conforme acerto com o empregador. A Justiça Eleitoral também fornece auxílio-alimentação para o dia da votação. Quem contribui com o processo eleitoral ainda tem preferência no desempate em concursos públicos, desde que haja previsão no edital. Caso esteja cursando a graduação, pode utilizar as horas trabalhadas como atividades complementares. As restrições em relação à participação nas eleições como mesário estão disponíveis no site do TRE, tre-sp.jus.br.