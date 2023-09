Fachada do TRE-SP – Foto: TRE-SP

Há, inclusive, vagas destinadas aos Cartórios Eleitorais de Rio Claro

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para contratação de estagiárias e estagiários de nível médio e superior para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), inclusive para os Cartórios Eleitorais de Rio Claro. As inscrições ficam abertas até 21 de setembro e podem ser feitas no site da Universidade Patativa do Assaré (UPA) (universidadepatativa.com.br), gestora do programa de estágios da Justiça Eleitoral paulista. A prova será realizada online, no dia 24 de setembro, no site do órgão, e a carga horária é de 4 horas diárias para nível médio e de 5 horas diárias para nível superior.

O estágio proporciona o benefício de auxílio-transporte, além de bolsa auxílio mensal de R$ 550,00 para nível médio e R$ 1.000,00 para nível superior. Podem concorrer alunos do 1º e 2º anos do ensino médio e aqueles cursando do segundo ao antepenúltimo semestre de direito e administração. As candidatas e os candidatos devem estar quites com as obrigações eleitorais, quando maiores de 18 anos, não podem ser filiados a partidos políticos nem exercer atividade político-partidária.