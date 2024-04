Na lista de fechamentos viários previstos para este fim de semana, destaca-se a interrupção do tráfego na Rua 3 entre as avenidas 23 e 19, Rua 2 entre avenidas 19 e 23, Avenida 21 entre as ruas 4 e 3 e ruas 1 e 2, desde o início da tarde de hoje até as 22 horas, por causa da partida de futebol entre Velo Clube e Juventus pela semifinal da Serie A-2 do Paulistão. Já no bairro Jardim São Caetano, das 17 às 21 horas, será fechado o quarteirão da Rua 8 com Avenida 23, onde será realizada uma festa para crianças carentes.

Amanhã, o bloqueio de trânsito ocorrerá na Avenida 13 entre as ruas 8 e 9 (Consolação), nas imediações da sede da torcida organizada Mancha Alvi Verde, durante o jogo decisivo do Campeonato Paulista Série A-1. Ainda neste domingo, das 11 às 12h30 e das 19h45 às 22 horas, estão programados eventos na Igreja Congregação Cristã do Brasil, com interdição da Avenida 44 com Rua 19, no Parque Universitário.

Suavizações de valetas interditam a Avenida 25 entre ruas 20 e 21 (Chácara Lusa), Rua 10 entre avenidas 12 e 14 (Santa Cruz), Rua 10 entre avenidas 10 e 12 (Santa Cruz), Rua 3 entre avenidas 8 e 10 (Centro), Rua 3 entre avenidas 6 e 8 (Centro), Rua 5 entre avenidas 3 e 5 (Centro), e Avenida 13 entre avenidas 8 e 9.

O Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras mantém interditadas a Avenida 38 A com Rua 13 A (Vila Alemã), Avenida 56 com Rua 10 (Vila Olinda), Rua Alpha e Avenida Potencial (Distrito Industrial), ruas do bairro Nova Rio Claro, ruas do Nova Veneza, ruas 27 e 28 (Jardim Mirassol), Rua 23 (Jardim Anhanguera), Avenida 70 JCA entre ruas 3 e 1 (Jardim Araucária), Avenida 38 (Matheus Maniero) e Avenida Tancredo Neves, sentido bairro-centro, no Jardim Inocoop.

Merece atenção a Avenida Visconde, mais precisamente na esquina da Rua 6 com Avenida 16, devido ao bloqueio para reparo do asfalto após uma obra de microdrenagem.