As duas torcedoras mostram com orgulho os álbuns da Copa do Qatar preenchidos na página da Seleção Brasileira

A dona de casa Ana Helena Marques Nicoletti, 59 anos, residente no Jardim Florença, e a corretora de seguros Rosana Correa Pereira, 58 anos, da Vila Alemã, chegaram no final da manhã na última terça-feira, dia 8 de novembro, ao prédio do Jornal Cidade, com camisa azul da Seleção Brasileira, a mesma cor da primeira conquista do Brasil em Copas do Mundo, em 1958 na Suécia.

O que elas têm em comum? Já completaram o álbum de figurinhas do Mundial 2022, que tem início neste dia 20 de novembro no Qatar. Com a camisa azul, a Seleção Brasileira com os destaques para Pelé e Mané Garrincha conquistou a primeira Copa do Mundo para o Brasil em 1958 na Suécia no dia 29 de junho daquele ano. Na mesma data, dia de São Pedro, festa junina, os pais deste colunista ficaram noivos na Vila Carrão, Zona Leste da cidade de São Paulo. Ana Helena disse ter completado o álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2022 em 33 dias, já Rosana preencheu o mesmo álbum em 30 dias.

As duas fanáticas torcedoras da Seleção Brasileira se reuniam juntas nas manhãs de sábado e domingo ao lado de banca de jornais e revistas no Jardim Público no Centro de Rio Claro para troca de figurinhas nas mesas e cadeiras de plástico branco desde setembro deste ano, conseguiram preencher, cada uma, o seu álbum. Rosana continuou a frequentar os locais de troca de figurinhas como a do comerciante Odair, na Rua 4 esquina com Avenida 3, no Jardim Público central, no apoio aos amigos que tentam completar o álbum. Helena comprou álbum em setembro, ganhou um de cortesia e deu de presente para Rosana.