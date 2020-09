Convocação foi feita em auditório na sede da CBF – Créditos: Lucas Figueiredo/CBF

CBF

O técnico Tite convocou a Seleção Brasileira nesta sexta-feira (19). No auditório da sede da CBF, ele divulgou a lista com os 23 jogadores que disputarão as duas primeiras partidas do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. A equipe estreia na disputa contra a Bolívia, no dia 9 de outubro, na Neo Química Arena, em São Paulo. Quatro dias depois, em Lima, enfrentará o Peru.

Nesta convocação, dois jogadores receberão suas primeiras oportunidades na Seleção Brasileira: Gabriel Menino, do Palmeiras, e Bruno Guimarães, do Lyon. O segundo já havia sido chamado para a equipe principal na Data FIFA de março, mas o jogos foram adiados por conta da pandemia. Os dois têm passagens pelas categorias de base da Seleção.

Publicidade

Contra a Bolívia, adversária do Brasil na estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, a Seleção tem ótimo retrospecto: 21 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 99 gols marcados e 25 sofridos. Contra os peruanos, os próximos na lista de confrontos, os números também são positivos: 32 vitórias, nove empates e cinco derrotas, com 91 gols marcados e 31 sofridos.

Confira a lista de convocados:



GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Santos – Athletico-PR

Weverton – Palmeiras

LATERAIS

Danilo – Juventus (ITA)

Gabriel Menino – Palmeiras

Alex Telles – Porto (POR)

Renan Lodi – Atlético Madrid (ESP)

ZAGUEIROS

Thiago Silva – Chelsea (ING)

Marquinhos – Paris Saint Germain (FRA)

Felipe – Atlético de Madrid (ESP)

Rodrigo Caio – Flamengo

MEIAS

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Fabinho – Liverpool (ING)

Bruno Guimarães – Lyon (FRA)

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Philippe Coutinho – Barcelona (ESP)

Everton Ribeiro – Flamengo



ATACANTES

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Neymar – Paris Saint Germain (FRA)

Everton – Benfica (POR)

Roberto Firmino – Liverpool (ING)

Richarlison – Everton (ING)