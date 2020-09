O Grupo Tigre, multinacional brasileira presente em 40 países e líder em soluções para construção civil e cuidado com a água, completa nesta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020, 45 anos de atividades no município de Rio Claro.

“Rio Claro tem sido fundamental na estratégia de crescimento da Tigre nestas últimas décadas. A unidade, além de um posicionamento logístico privilegiado na região sudeste do Brasil, também tem desenvolvido as competências necessárias para responder por uma grande parte da produção do Grupo”, avalia Otto von Sothen, presidente do Grupo Tigre.

Em 9 de setembro de 1975, a Tigre Rio Claro iniciou suas atividades na fabricação de tubos e conexões. Hoje, denominado Centro Operacional Rio Claro (CORC), é a maior unidade fabril do grupo, representando parcela significativa do faturamento.

Publicidade

Na época, dois motivos fizeram com que o grupo optasse pelo município para a instalação de sua fábrica: a posição geográfica estratégica e a mão-de-obra, com grau de formação acima da média.

Quando foi inaugurada, a fábrica contava com 14 máquinas e 40 funcionários, que transformavam em média 24 toneladas/dia. Na década de 90, em apenas seis meses, do projeto ao início da operação, foi concluída a unidade que produz caixas d’água.

Desde o início de operações da Tigre em Rio Claro, outras empresas do segmento também se instalaram, gerando empregos, arrecadação e desenvolvimento para o município.

O CORC localiza-se em uma área total de 270 mil metros quadrados e tem capacidade instalada superior a 12 mil toneladas de tubos, conexões, rotomoldagem de caixas d’agua, fabricação de acessórios sanitários e conformação de conexões especiais.

Recentemente, a TAE – Tigre Água e Efluentes, também se incorporou ao Centro operacional de Rio Claro, transferindo-se de Indaiatuba.

Com suas atividades no município, a empresa gera mais de 1.500 empregos diretos e indiretos. Além disso, preocupada com o desenvolvimento da região, desde 1999 a Tigre mantém na cidade o Centro de Treinamento Rudolf R. Hufen. No espaço, a empresa oferece gratuitamente diversos cursos de capacitação profissional para qualquer pessoa que tenha interesse em ingressar ou de se atualizar no mercado de trabalho de construção civil.

Por meio do Instituto Carlos Roberto Hansen (ICRH), a Tigre também tem uma participação ativa na comunidade, apoiando projetos sociais com objetivo de contribuir para melhorar as condições de vida de crianças e adolescentes nas áreas da educação, cultura, esporte e saneamento. Em Rio Claro, são beneficiadas aproximadamente 25 entidades por ano, além de patrocínios ao Esporte, Cultura e ações de cuidado com a água.

Sobre o Grupo Tigre

Com uma história de quase 80 anos, a Tigre é uma multinacional brasileira com forte presença internacional, líder em soluções para construção civil e cuidado com a água.

A empresa oferece um amplo portfólio de produtos que atende os mercados predial, de infraestrutura, de irrigação e industrial.

Presente em 40 países, conta com cerca de seis mil funcionários, 10 plantas no Brasil e 12 no exterior: Argentina (2), Bolívia (2), Chile (2), Colômbia, Equador, Estados Unidos, Paraguai, Peru e Uruguai. Além de tubos e conexões, fazem parte do Grupo: Ferramentas para Pintura, Tigre-ADS (tubulações de PEAD para saneamento e drenagem), Fabrimar e Tigre Metais (no segmento de metais sanitários), além da TAE – Tigre Água e Efluentes (tratamento e reutilização da água).