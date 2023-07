Siga o JC no Threads, a nova rede social da Meta. Foto: Reprodução/App Threads.

O Threads apresenta um funcionamento semelhante ao do Twitter, com um visual inspirado no Instagram

A empresa de Mark Zuckerberg lançou oficialmente o Threads, sua nova rede social, que já está sendo comparada ao “Twitter do Instagram”. O Threads adota uma estrutura semelhante ao concorrente, com o objetivo de criar uma plataforma de discussão entre as pessoas. Embora tenha sido brevemente lançado em sua versão web nesta quarta-feira (5), agora está disponível definitivamente. O aplicativo permite postagens de até 500 caracteres, até 10 fotos e vídeos com duração máxima de cinco minutos. Uma grande vantagem é a possibilidade de fazer login com as credenciais do Instagram.

A rede social começa de forma básica, sem recursos adicionais como tópicos em destaque, Stories ou Mensagens Diretas. É esperado que, por estar em fase inicial, muitas novidades sejam adicionadas ao longo do tempo, e talvez haja uma integração ainda maior com o Instagram no futuro.

Como usar o Threads no computador:

Acesse threads.net. Faça login com suas credenciais do Instagram.

Como usar o Threads no celular:

Baixe o aplicativo (iOS │ Android). Faça login com suas credenciais do Instagram.

Iniciando no Threads:

No primeiro login, o Threads perguntará se você deseja importar suas informações do Instagram, como foto, biografia e link do perfil. Como a rede está conectada ao Instagram, não é possível alterar seu nome de usuário por lá; você precisa ir até o Instagram para fazer essa alteração, caso necessário.

Você também pode definir se seu perfil será público ou privado. Ou seja, essa configuração não é importada automaticamente do Instagram, e é possível manter uma rede aberta e a outra fechada. Veja como deixar o Instagram privado.

Logo de início, você poderá começar a seguir todos os perfis que já segue no Instagram, o que amplia ainda mais o potencial de sucesso da rede.

Também é possível seguir perfis que ainda não ativaram o Threads. É provável que muitas pessoas que você conhece na rede social de fotos já estejam disponíveis no novo aplicativo, sem a necessidade de permissão ou convite.

E como o Threads funciona?

O aplicativo é dividido em cinco abas: feed, procurar, nova thread, notificações e perfil. A aba de “procurar” serve como um atalho para encontrar pessoas específicas e ver perfis sugeridos pela rede.

A tela de composição já convida você a criar threads, que são combinações de várias postagens em sequência. Não há limite para o número de posts em uma thread, e é possível combinar fotos, vídeos e texto da maneira que preferir.

Como era de se esperar, as primeiras horas de estreia da rede estão movimentadas e estamos ansiosos para experimentar o Threads. E você, o que acha? Acredita que o Threads pode ser bem-sucedido?