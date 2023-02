O prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto (PSD)

[Farol JC, Bastidores e Informações Políticas de Rio Claro] – O terceiro ano deste mandato do prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto (PSD), está se iniciando com grande expectativa interna da sua administração. Isso porque, após dois anos de governabilidade, é hora de provar que as ações que executou lá no início da gestão merecem, talvez, um novo voto de confiança no ano que vem, que será praticamente inteiro dedicado às eleições. É fato que todo político que encerra um pleito já começa a pensar no próximo, mas nos discursos públicos Gustavo reforçou que não está pensando, ainda, na reeleição.

Sabe-se nos bastidores que não é bem assim. Mas isso falaremos ao final do texto. Antes, uma recapitulação. No primeiro ano de governo, em 2021, Gustavo destacou que era o período de arrumação da casa. Isto é, pôr ordem em tudo em que julgou desordem – herança do ex-prefeito Juninho da Padaria. Contratos, finanças, burocracia, entre outras ações que prepararam o segundo ano do seu atual governo. Em 2022, muitas intervenções começaram a tomar forma.

O prefeito deu um ‘jeito’ na questão do Instituto de Previdência de Rio Claro, autarquia responsável pela aposentadoria dos servidores municipais. Desde o início da administração, tem honrado com os pagamentos e conseguiu resolver o futuro do setor, uma preocupação a nível nacional, inclusive. Dentro dos investimentos, anunciou o maior programa de recuperação asfáltica e infraestrutura das últimas décadas. Serão quase R$ 200 milhões em obras no asfalto de praticamente toda a cidade, entre várias outras ações benéficas para a cidade – é de se reconhecer.

Com a Câmara Municipal, reforçou a boa articulação para manter uma extensa base governista. A Reforma Administrativa saiu do papel e os cargos se espalharam pelo poder público. Movimentações importantes ocorreram em vários outros setores, como na Saúde, Segurança e Educação. Porém, algumas das promessas lá de trás ainda penam para sair do papel. São os casos da nova concessão do transporte público, que até agora não aconteceu. A concessão do Aterro Sanitário e dos Resíduos Sólidos – coleta de lixo – ganhou outros contornos com uma tentativa de se retirar o caráter deliberativo do Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Agora para 2023, anunciou a retomada de um plano bastante antigo. A construção da Avenida Integração, que no passado foi chamada de Avenida Paulista, principalmente pelo seu ex-tutor Du Altimari, na época em que Gustavo era seu secretário de Justiça. A também construção do Hospital Público Municipal teve início, mas os frutos se carregarão em pleno ano eleitoral – como a Farol JC repercutiu anteriormente. Claro, nem tudo são flores. As diversas falhas na comunicação institucional resultam, naturalmente, em críticas dentro e fora do Poder Legislativo, ainda que com uma base grande.

Por outro lado, nos bastidores, Gustavo se movimenta a passos largos visando – justamente – 2024. Várias costuras e articulações partidárias resultaram quase que numa ‘frente ampla’ dentro do seu governo, ainda que nem todos estejam, de fato, exercendo cargos por ali. O projeto visa minar adversários, alguns que são bastante próximos, de forma a que seu projeto de gestão siga como única opção palpável para a próxima eleição. Mas o tempo é curto. Este ano será o período para se provarem as ações para a população – quem, no fim, é a detentora do voto nas urnas, uma vez que o último ano de gestão passará como uma locomotiva. A dúvida é se ela vai travar a passagem dos demais no pleito e conseguir manter os passageiros embarcados.