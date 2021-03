João Arenna

Hoje falarei sobre as expectativas para a Construção Civil e do Setor Cerâmico para 2021, em especial o de revestimentos, produtor de pisos e azulejos.

Nesta semana, o Podcast ENTREVISTAR – A ENTREVISTA COM ESPECIALISTA tem o prazer de receber LUÍS FERNANDO QUILICI, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS E DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS da ASPACER – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS CERÂMICAS DE REVESTIMENTO, com sede em Santa Gertrudes, para nos dizer o que espera para 2021.

Neste domingo, 28 de fevereiro, na Coluna de Negócios Teoria e Prática, no Jornal Cidade, o Diretor da ASPACER respondeu à minha primeira pergunta:

– Sr. Quilici, em sua opinião como será o ano de 2021 para a área da Construção Civil e em especial para o Setor Cerâmico?

Antes de tudo Arenna, meu agradecimento para você, com essa oportunidade de poder falar um pouco acerca da área da Construção Civil e do segmento de Revestimentos Cerâmicos.

Bem, a expectativa da área da Construção Civil ainda é uma incógnita para 2021.

E por que uma incógnita? Porque na verdade nós viemos de um ano de 2019 com a economia bastante debilitada e entramos em 2020 com a expectativa de que pudéssemos, através das reformas necessárias para o desenvolvimento do país, que essas reformas ocorressem durante o ano de 2020, permitindo assim maior possibilidade de crescimento e desenvolvimento econômico no país. Portanto, fica ainda a expectativa para o segmento da Construção Civil, do impacto que ainda teremos da pandemia sobre este ano. No entanto, nós já temos alguns indicativos, alguns indicadores de que em função do fato de o segundo semestre de 2020 ter sido um semestre bastante razoável (foi um semestre positivo), espera-se que ao longo desse primeiro semestre de 2021 possamos ainda ganhar um pouco mais de velocidade na atividade industrial, ampliação da atividade produtiva e aquecimento do mercado.

