Imagem: Arquivo JC

A previsão para os próximos dias em Rio Claro mantém as características típicas do verão, com céu variando entre claro e parcialmente nublado, propício para o desenvolvimento de pancadas de chuva. Essas ocorrências são mais prováveis durante as tardes e noites, resultantes da conjunção do calor e da umidade atmosférica. As chuvas apresentam caráter isolado, são de curta duração e algumas podem se manifestar com intensidade considerável, acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas.

As temperaturas permanecem elevadas, com a mínima registrada hoje (08) no campus da Unesp atingindo 19.9 graus, e a máxima prevista é de 33. Informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.