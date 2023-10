Prefeito Gustavo aguarda visita de representantes da Secretaria Nacional da Aviação Civil. Município de Rio Claro está incluído no Plano Aeroviário Nacional

A gestão do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) aguarda para este mês de outubro a visita de representantes da SAC (Secretaria Nacional da Aviação Civil) para avaliar a área pretendida para a viabilização futura de um novo aeroporto regional em Rio Claro. O projeto anunciado pelo chefe do Poder Executivo está sendo analisado e depende de apoio do Governo Federal. Na última semana, ficou acordado junto aos membros da Secretaria que essa visita ‘in loco’ aconteceria.

Nessa terça-feira (10), o prefeito confirmou ao Jornal Cidade que “tive uma conversa com a SAC e estamos retomando o projeto do aeroporto com eles, que se comprometeram a vir a Rio Claro. Eles têm um contrato com o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), que enviará técnicos para uma nova avaliação da área pretendida. Isso estando OK, estaremos incluídos no PAN, e a SAC poderá contratar o projeto para a Prefeitura”, revela Gustavo. A ideia é que esse projeto tenha em torno de três a quatro anos para viabilização.

Anteriormente, a administração municipal havia informado sobre interesse de contratação da Infraero para o desenvolvimento do projeto básico para o empreendimento. A Infraero é responsável pela administração dos principais aeroportos do país e confirmou ao JC que vem negociando com a Prefeitura e já apresentou Proposta Comercial de Serviços Técnicos de Consultoria para o novo Aeroporto de Rio Claro.

A reportagem apurou que essa proposta está em análise no Poder Executivo. “O interesse da instalação do novo aeroporto é da Prefeitura de Rio Claro, por isso a Infraero foi procurada para elaboração do projeto. A implementação cabe à Secretaria Nacional de Aviação Civil, vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos”, comunica a Infraero ao Jornal Cidade.

Já o Ministério de Portos e Aeroportos, por sua vez, afirmou ao JC que Rio Claro foi incluído no Plano Aeroviário Nacional (PAN) 2022-2052 no Cenário Desenvolvimento, o que o caracteriza como um aeroporto com potencial para atender a aviação comercial.

“Por ser um plano ainda não aprovado, a avaliação de Rio Claro, bem como a de qualquer outro aeroporto, é preliminar e pode ser alterada. Uma vez aprovado o PAN, o programa de investimentos pode prever a adequação da infraestrutura e a implementação de auxílios visuais para pouso e decolagem, bem como proteção da área patrimonial e capacitação dos funcionários do aeroporto, que serão definidos a partir de estudos de viabilidade técnica, orçamentária e de engenharia”, finaliza.