Técnico Cláudio Riciani da Cruz. Foto: Arquivo Pessoal

Treinador do time tetracampeão na Série A do Amadorzão consegue três títulos em cinco finais

O técnico Cláudio Riciani da Cruz, 43 anos, foi campeão com o time vermelho e branco da A.A. Boa Vista neste final de ano de 2023 na Série A do Amadorzão da Liga Municipal de Futebol (LMF) de Rio Claro. No jogo da volta na final realizado no último domingo de manhã no Estádio Municipal Dr. Augusto Schmidt Filho, Schmidtão, onde o Rio Claro F.C. manda suas partidas, o time da A.A. Boa Vista empatou por 0 a 0 no tempo normal com a equipe azul do Porto F.C. de Santa Gertrudes, mas venceu nos pênaltis por 4 a 1.

No jogo de ida na final teve empate sem gols dos dois times no estádio Schmidtão. Este foi o quarto título da A.A. Boa Vista, que conquistou os demais em 2010, 2017, 2019 e 2023, tetracampeão no Amadorzão de Futebol de Rio Claro.

O time da A.A. Boa Vista teve homenagem no Instagram do craque Neto, ex-Guarani, Corinthians e Seleção Brasileira, o ex-jogador parabenizou o time pelo título de tetracampeão no Futebol Amador de Rio Claro.

Cláudio Riciani da Cruz, da A.A. Boa Vista, foi técnico em cinco finais consecutivas e teve três títulos, considerado o “Rei do Amador” no Futebol de Rio Claro e região.

Treinador tem passagens por Velo Clube, Rio Claro F.C., Itaúna-MG, C.A. Lemense e Amparo A.C.

O elenco da A.A. Boa Vista que conquistou o título neste ano de 2023, Cleitinho, Douglas Cordeiro, Ederson Nadai, Eduardo Barbosa, Erivaldo, Evandro, Fabrício, Gabriel, Gustavo Bateloche, Gustavo Luiz, Israel, Jean Carlos, Joílso, Júlio César, Leonardo Conceição, Leonardo Forte, Lucas Gabriel, Lucas Rodrigues, Luiz Fernando, Maicon Severino, Maikon Ramos, Matheus Guilherme, Paulo Henrique, Paulo Alencar, Richard Vieira, Rodolfo, Ronaldo Luiz, Victor Gonçalves e Weligton Mateus.

A comissão técnica formada pelo técnico Cláudio Riciani da Cruz, que no jogo da volta na final estava com camisa do CRB de Alagoas, auxiliares Adriano Ferreira, Anderson Souza e Márcio Santos.

Técnico Cláudio Riciani da Cruz. Foto: Arquivo Pessoal

Veteranos 38 anos

O time da A.A. Santa Maria foi considerado campeão no Veteranos de 2023 acima de 38 anos na competição da Liga Municipal de Futebol (LMF) de Rio Claro.

No jogo da volta na final na tarde no último dia 9 de dezembro, sábado, no estádio Schmidtão, jogador do Juventude F.C. agrediu o árbitro da partida, após ser expulso aos 30 minutos da primeira etapa, partida interrompida, devido à agressão na grande final, o Juventude foi desclassificado na decisão, informação da Liga Municipal de Futebol (LMF) de Rio Claro.

No jogo de ida na final o Juventude marcou 1 a 0 no Santa Maria no campo no distrital do Cidade Nova.

Copa Monely

As inscrições na 9ª Copa Monely de Futebol Extra-Amador 2024 de Rio Claro e região se encerram neste dia 22 de dezembro.

As equipes que disputarem a Copa Monely 2024 estarão confirmadas no 6º Campeonato Municipal na Série C de Futebol Amador 2024 de Rio Claro e região.

Atenção, times que disputaram outro campeonato neste ano e querem disputar a Copa Monely 2024 terão até o dia 22 de dezembro para confirmar, após esta data, o organizador da competição, o esportista João Algarve, irá inscrever equipes que já estavam interessadas e o procuraram, estarão também na Série C de 2024 no Amadorzão.

Rei do Amador

Cláudio Riciani da Cruz, da A.A. Boa Vista, foi técnico em cinco finais consecutivas e teve três títulos, considerado o “Rei do Amador” no Futebol de Rio Claro e região.