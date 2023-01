O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, em Reunião de Secretariado. Foto: Governo do Estado de SP.

Governador e secretários de Estado participaram de reunião na manhã desta quinta-feira (5) no Palácio dos Bandeirantes.

O Governador Tarcísio de Freitas reforçou o compromisso do Governo de São Paulo para a construção de agenda conjunta para ampliar os benefícios e as conquistas para as pessoas com deficiência. Tarcísio falou ainda da importância da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência para o fortalecimento das políticas públicas em parceria com outras áreas de governo.

“A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência terá um importante papel para articular, com outras secretarias de Estado, uma agenda de ações que resulte em benefícios às pessoas que tanto dependem de atitudes concretas do poder público”, disse Tarcísio de Freitas.

O Governador escalou o advogado e ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Marcos da Costa, a assumir o cargo de secretário. Além dele estavam presentes na reunião os secretários de Estado Arthur Lima (Casa Civil), Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais) e Fábio Prieto (Justiça e Cidadania), além do Procurador-Geral do Estado Adjunto, Caio Cesar Guzzardi da Silva. Também participaram a senadora Mara Gabrilli e deputados estaduais e federais.

São Paulo possui cerca de 3,4 milhões pessoas com algum tipo de deficiência visual, motora, intelectual ou auditiva. Os deficientes visuais representam 40% do total de deficientes em São Paulo, com aproximadamente 1,3 milhão de pessoas. Em seguida, 979.375 (28%) possuem deficiência motora; 568.591 (16%) tem deficiência mental ou intelectual, e 492.983 (14%) possuem deficiência auditiva.

O Governador de São Paulo reforçou o pedido para destacar os itens mais urgentes da agenda para os deficientes. “Se a gente conseguir destacar os mais importantes, podemos avançar muito, como a prorrogação do convênio paraolímpico. E algumas coisas podem ser feitas de imediato. Aquilo que é simples e a gente fizer de imediato, já tem efeito imediato e a gente começa a mudar a vida de cada um”, completou.

Criada em 2008, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência articula ações com entidades da sociedade civil e outras secretarias em diversas áreas, como saúde, empreendedorismo, esportes e segurança pública. Atualmente a pasta conta equipamentos e projetos fortalecidos, como o Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, 20 unidades da Rede de Reabilitação Lucy Montoro e 121 atletas/atletas-guias no time São Paulo Paralímpico.

“Quero cumprimentar essa visão de iniciar o governo chamando as entidades, as representações das pessoas com deficiência para, a partir de um diálogo bem franco, transparente e democrático, construir políticas voltadas ao atendimento das necessidades das suas representações, fazendo com que as políticas tenham a eficácia e sejam efetivamente finalizadas com apresentação de serviços para essa comunidade”, declarou o secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.