O coordenador-feral de transição do novo governo, Guilherme Afif Domingos, anunciou nesta quarta-feira (30) novos membros da próxima gestão do governo estadual para 2023. São eles Guilherme Derrite para a Segurança Pública, Roberto de Lucena para a secretaria de Turismo e Gilberto Kassab para secretaria de Governo. Além deles, foi anunciado o médico infectologista Esper Kallás como novo presidente do Instituto Butantan e Inês Coimbra foi reconduzida para a Procuradoria Geral do Estado.

Eles se juntam aos demais secretários anunciados até o momento: Arthur Lima na Casa Civil, Eleuses Paiva na Saúde, Renato Feder na Educação e Natalia Resende na Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes. “Seguimos os mesmos critérios de escolha até o momento: profissionais com capacidade, com conhecimento técnico, que já atuaram na área, participaram da montagem do nosso Plano de Governo e conhecem as necessidades de cada área para fazer a diferença pela população e do nosso Estado”, destacou o governador eleito Tarcísio de Freitas.

GUILHERME DERRITE – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), comandou o Pelotão de Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), de 2010 a 2013, e o Pelotão de Força Tática no 49° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano em 2013. É formado em Direito e em Ciências Policiais e Segurança Pública e com pós-graduação em Ciências Jurídicas e Direito Constitucional. Em 2018, foi eleito deputado federal por São Paulo e reeleito para mais um mandato em 2022.

GILBERTO KASSAB – SECRETARIA DE GOVERNO

Economista, engenheiro civil e empresário, atualmente é presidente nacional do PSD. Foi ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (2016 a 2018), ministro das Cidades (2015 a 2016) e, por duas vezes (2006 e 2009), prefeito da cidade de São Paulo. Também exerceu o cargo de deputado federal por São Paulo em duas oportunidades.

ROBERTO DE LUCENA – SECRETARIA DE TURISMO

Está no terceiro mandato como deputado federal. Foi presidente do Grupo Parlamentar de Apoio Brasil-Organização das Nações Unidas (GPONU) e Secretário de Turismo em São Paulo em 2015 e 2016. Foi vice-presidente da Comissão do Turismo da Câmara dos Deputados e é membro da Frente Parlamentar do Turismo no Congresso Nacional. Foi também secretário de Transparência da Câmara dos Deputados e presidiu a Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Controle. É um dos líderes da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional.

ESPER KALLÁS – PRESIDENTE DO INSTITUTO BUTANTAN

Dr. Esper G. Kallás é médico infectologista, Professor Titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. Coordena o Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital das Clínicas da FMUSP e é Vice-Coordenador da Comissão de Pesquisa da FMUSP. Coordena o ambulatório de HIV e AIDS do HC FMUSP, que assiste a mais de 4000 pessoas para tratamento e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Tem quase 270 trabalhos científicos publicados, principalmente na área de doenças infecciosas. Participou do desenvolvimento de novos meios para tratar e prevenir a infecção pelo HIV e estudos para compreender viroses transmitidas por mosquitos, como Zika, Dengue e Febre Amarela.

INÊS COIMBRA – PROCURADORIA GERAL DE SÃO PAULO

Advogada, Mestre em Direito do Estado pela PUC-SP e professora do curso de especialização em Direito Administrativo da instituição. Procuradora estadual de carreira há 18 anos com atuação nas áreas de regularização fundiária e imobiliário, saúde, habitação popular, concessões e PPPs. Desde 2018, chefe da assessoria jurídica do gabinete da PGE. Em 2022 nomeada Procuradora Geral do Estado, sendo a primeira mulher negra a ocupar o cargo.