A estrutura do Hospital de Campanha para atendimento aos casos de Covid-19, em Rio Claro, passou a contar novo sistema de fornecimento de oxigênio. Um tanque de oxigênio começou a ser instalado na segunda-feira (3) para substituir os cilindros. Com isso, nos próximos dias será ampliada a capacidade de atendimento do hospital e os leitos irão funcionar em sua totalidade.

“O hospital foi planejado com 26 leitos, sendo que 15 já estavam atendendo, e, com a instalação de novos equipamentos, o hospital passará a atender em sua capacidade total”, observa o prefeito João Teixeira Junior. “Estamos com alto número de pacientes internados e o Hospital de Campanha foi instalado justamente para ampliar a capacidade de atendimento do município”, acrescenta o prefeito Juninho.

O novo equipamento instalado fornece oxigênio para pacientes com necessidade suplementar. Antes isso era feito por meio de cilindros, o que exigia constantemente equipe para manutenção e troca dos cilindros. O tanque permite aumentar a potência do fornecimento do oxigênio e tem capacidade para atender todos os leitos da unidade com vazão e pressão adequadas.

Desde que entrou em funcionamento, no dia 15 de julho, o Hospital de Campanha de Rio Claro fez o atendimento de 86 pacientes que precisaram de internação. A instalação do Hospital de Campanha tem se mostrado importante no trabalho do município no atendimento de pessoas contaminadas pelo coronavírus, uma vez que o número de casos positivos continua crescendo.

“Todos os pacientes de Rio Claro são atendidos seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, recebendo todo o atendimento de acordo com a necessidade de cada caso”, destaca Maurício Monteiro, secretário de Saúde, reforçando que em Rio Claro ninguém ficou sem atendimento nesta pandemia.

Dos 26 leitos do Hospital de Campanha, 23 são de longa permanência e três de urgência, todos com equipamentos de UTI. Para a instalação do hospital, a prefeitura de Rio Claro realizou adaptações e otimizou o uso dos espaços do prédio no Jardim Cervezão. O hospital foi implantado com recursos municipais, estaduais e federais.