Foto: Vanger Ansanelo

No 146º dérbi rio-clarense da história Velo Clube e Rio Claro FC ficaram no empate em 1 a 1 no último sábado(24), no estádio Benitão em jogo válido pela décima primeira rodada da A-2. O Galo Azul abriu o placar com Peixoto, no primeiro tempo, e o Velo empatou com Júlio Vaz, na etapa final. Cerca de 4.541 torcedores no estádio, para uma renda de R$ 111.380,00.



Com o resultado foi mantido o tabu de quase 33 anos do Velo Clube não vencer o Rio Claro FC. A última vitória velista, em jogos oficiais, foi em 21 de abril de 1991 por 2 a 0 pela segunda divisão do futebol paulista. Desde então, contabilizando o jogo do final de semana, foram realizados mais 16 jogos com sete vitórias do Rio Claro FC e nove empates. No total dos confrontos são: 53 vitórias do Rubro-verde, 48 do Azulão e 45 empates.

O clássico chega a cinco jogos sem um vencedor, com a última vitória conquistada pelo Rio Claro FC por 4 a 3, em abril de 2021, em jogo disputado em Santa Bárbara D’ Oeste sem torcida devido a pandemia.



Na próxima rodada, o Rio Claro recebe o Juventus no sábado, às 15h, no Augusto Schmidt. Já o Velo vai ao Joaquinzão pegar o Taubaté no mesmo dia, mas às 17h.