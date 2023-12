A tabela da 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi definida pela Federação Paulista de Futebol. A principal competição de base do país abre o calendário do futebol brasileiro. O Rio Claro FC, que está inserido na sede de Franca, estreia no dia 2 de janeiro, às 19h15, diante do time da casa, a Francana. Na segunda rodada, no dia 5 de janeiro, o Azulão enfrenta o Botafogo-RJ, às 21h30, e encerra a primeira fase no dia 8 de janeiro, às 16h15, contra o Tiradentes-PI.

O Velo Clube, que ficará na sede de Jaú, estreia no dia 3 contra o XV de Jaú às 16h15. Na segunda rodada encara o Internacional-RS, às 21h45, e encerra a primeira fase diante do Santa Cruz-SE, às 15h do dia 9 de janeiro.

Divididas em 32 grupos, as 128 equipes se enfrentam dentro das chaves em turno único, classificando-se as duas melhores nos confrontos diretos eliminatórios que, em caso de empate no tempo normal, serão decididos nos pênaltis.