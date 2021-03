Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Rio Claro está com medidas restritivas mais severas desde as 20 horas de sexta-feira (26) na tentativa de frear o crescimento do número de casos de Covid-19 e, consequentemente, reduzir internações e óbitos.

Depois de fechados no sábado e domingo, os supermercados, padarias, açougues e varejões voltaram a atender presencialmente nesta segunda-feira (29) e ficarão abertos até quinta-feira (1) com funcionamento no horário previsto na fase emergencial do Plano São Paulo. Os estabelecimentos terão de seguir regras sanitárias, como distanciamento de três metros entre as pessoas nas filas, distribuição de senhas, só uma pessoa por família e 30% de ocupação no recinto.

Conforme decreto municipal, estes estabelecimentos não poderão atender presencialmente seus consumidores na sexta-feira (2), sábado e domingo. As vendas no final de semana poderão ser feitas apenas com os serviços de entrega em domicílio, os chamados delivery, sem limite de horário.