Residencial Ipê Branco está localizado na região do Cervezão, com fácil acesso ao centro da cidade. (Imagem ilustrativa)

ADN Construtora comemora as vendas obtidas em menos de 30 dias de lançamento e prorroga condições.

O Residencial Ipê Branco se tornou mais um grande sucesso imobiliário da ADN Construtora, em Rio Claro, e registrou um excelente resultado de vendas logo no primeiro mês de lançamento, tendo mais de 50% das unidades já vendidas.

Com um total de 208 apartamentos, o empreendimento será construído ao lado de outro sucesso de vendas, o Residencial Ipê Amarelo, ambos localizados na região do Cervezão, a poucos minutos do centro e próximos a restaurantes, farmácias, escolas, agências bancárias e padarias, permitindo facilidade e comodidade no dia a dia.

Apês contam com 2 dormitórios, varanda, elevador e lazer completo (Imagem ilustrativa)

Condições prorrogadas: documentação grátis

Devido à grande procura e número de vendas, o gerente regional, Willian Gazeta, informou que as condições de lançamento serão prorrogadas por mais alguns dias. “Queremos que mais famílias rio-clarenses tenham a oportunidade de realizar o sonho do imóvel próprio, que elas possam morar em um condomínio-clube da ADN com excelente localização, segurança e qualidade de vida. Por isso, decidimos prorrogar as condições de lançamento, sendo possível financiar 100% o seu apartamento, vamos presentear nossos clientes com a documentação grátis, registro e ITBI. Mas estas condições são por tempo limitado”, explica.

Área de lazer completa é destaque para os moradores que gostam de praticar esportes e relaxar (Imagem ilustrativa)

Diferenciais e custo-benefício

Os futuros moradores do Residencial Ipê Branco poderão desfrutar de diversos benefícios como área de lazer com piscina, espaço happy hour, steak house, playground, espaço fitness, pet care, espaço relax, car wash, bicicletário, mercado autônomo, portaria 24 horas entre outros.



Outro grande diferencial da ADN Construtora é a entrega dentro do prazo contratual, pois a empresa respeita seus clientes e segue um cronograma de engenharia, de segurança e qualidade. “Somos reconhecidos pelos diferenciais em nossos empreendimentos e isso se reflete no número de vendas. Além disso, assumimos com cada um de nossos clientes o compromisso de encantá-los desde a compra até a entrega do seu futuro lar. Ou seja, a entrega do empreendimento é garantida e no prazo, inclusive isso é uma marca registrada da ADN Construtora”, destaca Gazeta reafirmando o compromisso da construtora com os seus clientes.

A ADN Construtora é reconhecida pelos diferenciais em seus empreendimentos e isso se reflete no número de vendas (Imagem ilustrativa)

Geração de emprego e renda

A ADN Construtora orgulha-se também em contribuir para a geração de empregos e com a economia local, a cada novo empreendimento construído. “No Residencial Ipê Branco está previsto um investimento de mais de R$ 39 milhões na construção. Serão 2 torres, com um total de 208 apartamentos com varanda, acesso por elevador e uma área de lazer super completa. Além da realização do sonho da casa própria para muitas pessoas, o processo de construção do empreendimento gerará centenas de empregos diretos e indiretos. E quem ganha é a população rio-clarense”, finaliza Gazeta.

Serão investidos mais de R$ 39 milhões na construção do empreendimento de 208 apartamentos (imagem ilustrativa)

Unidades disponíveis

O empreendimento Residencial Ipê Branco está com unidades disponíveis para venda e os interessados podem conhecer de perto o apartamento decorado no plantão da construtora, localizado na rua 9, 1283, no centro próximo ao Mercado Municipal. Também é possível falar direto com um (a) consultor (a) online pelo site www.adnconstrutora.com.br.