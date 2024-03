Prosseguem as intervenções para suavizar as valetas em Rio Claro neste fim de semana

As melhorias nas suavizações de valetas continuam em andamento em Rio Claro. Pede-se atenção especial aos trechos que estão temporariamente interditados para a realização das obras: Rua 4 com a Av. 06, no sentido da Rua 4, entre Av. 4 e 6 – Centro; Rua 4 com a Av. 05, no sentido da Rua 4, entre Av. 3 e 5 – Centro; Rua 5 com a Av. 21, no sentido da Rua 5, entre Av. 19 e 21 – Jd. Donangela; Rua 5 com a Av. 21, no sentido da Rua 5, entre Av. 21 e 23 – Jd. Donangela; Rua 6 com Av. 27, no sentido da Av. 27, entre a Rua 5 e a Rua 6 – Cidade Jardim; Rua 08 com Av. 01, no sentido da Rua 08, entre Av. 01 e Av. 03 – Centro; Rua 9 com a Av. 13, no sentido da Av. 13, entre Rua 8 e Rua 9 – Centro; Rua 9 com a Av. 13, no sentido da Av. 13, entre Rua 9 e Rua 10 – Centro; e Rua 10 com Av. 12, no sentido da Rua 10, entre Av. 12 e Av. 14 – Bairro Santa Cruz.

Além disso, sinalizações horizontais estão sendo implementadas na Rua 5 com as Av. 9 e 11 – Centro; Av. 43 com a João Polastri – Cidade Jardim; Av. 24 com as ruas 8 e 9 – Santana; Av. Saudade com as ruas 9 e 10 – São Benedito; Rua 1 com a Av. 29 – Cidade Jardim; e Rua 8 com Av. 19 – São Caetano. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário também alerta para a continuidade das obras da ciclovia na Visconde, podendo haver interdições, exigindo total atenção dos motoristas e pedestres.

As equipes responsáveis pelo tapa-buraco estão atuando em vários pontos do município para garantir a qualidade das vias.

Informa-se também que o Departamento de Engenharia notifica interdições para drenagem nas seguintes localidades: Av. 38A com a Rua 13A, Ulysses Guimarães; Av. 56 com a Rua 10, Vila Olinda; Ruas Alpha e Av. Potencial; ruas do bairro Nova Rio Claro; Nova Veneza; Ruas 27 e 28, Jd. Mirassol; e Rua 23, Jd. Anhanguera.

Por fim, na última sexta-feira (01), foram registrados três acidentes. Pede-se atenção redobrada e respeito às normas de trânsito para garantir a segurança de todos.