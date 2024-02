O recapeamento está programado hoje no bairro Jardim Novo, para a Rua 16 JN, da Avenida 1 JN à Avenida 05 e Rua 17 JN, da Avenida 01 JN à Avenida 5.

Sinalizações viárias acontecem na Rua 13 com a Avenida 12, no Centro; Rua 7 com Avenida dos Costas, Jardim Palmeiras; Avenida 17 com as Ruas 5 e 6, no Saúde; Avenida 8 com a Avenida 2, no Jardim Claret; e Rua 6 com as Avenidas 38 e 36, no Santana.

A suavização de valetas interrompe o tráfego Rua 1 com a Av. 16, sentido da Rua 1, entre Av. 14 e 18 – Centro; Rua 1 com a Av. 16, sentido da Rua 1, entre Av. 16 e 18 – Centro; Rua 4 com a Av. 27, sentido da Rua 4, entre Av. 27 e 29 – Cidade Jardim; Rua 5 com a Av. 11, sentido da Rua 5, entre Av. 11 e 13 – Centro; Rua 5 com a Av. 11, sentido da Rua 5, entre Av. 09 e 11 – Centro; Rua 5 com a Av. 08, sentido da Rua 5, entre Av. 06 e 08 – Centro; Rua 5 com a Av. 08, sentido da Rua 5, entre Av. 08 e 10 – Centro; Rua 7 com a Av. 23, sentido da Rua 7, entre Av. 21 e 23 – Cidade Jardim; Rua 7 com a Av. 23, sentido da Rua 7, entre Av. 23 e 25 – Cidade Jardim; Rua 10 com a Av. 15, sentido da Rua 10, entre Av. 13 e 15 – São Benedito; e Rua 13 com a Av. 02, sentido da Av. 02, entre Ruas 13 e 14 – Vila do Rádio.

Vias interditadas incluem a Av. 38-A com a Rua 13-A – Ulysses Guimarães devido a obras de drenagem. Além disso, a interdição ocorre na Av. 56 com a Rua 10, Vila Olinda, também por motivos de drenagem. As Ruas Alpha e Av. Potencial estão interditadas, assim como as ruas nos bairros Nova Rio Claro e Nova Veneza. No Jardim Mirassol, as Ruas 27 e 28 estão temporariamente interditadas.

No que diz respeito a fechamentos, neste sábado (24), a Avenida 24, número 1.051, Santana, estará fechada até às 14h00 devido ao uso da vaga de garagem em frente à lanchonete Big Hugo. Será realizada a colocação de lona para uma festa no local. Além disso, a Rua 9, número 457, junto à Avenida 17, no Bom Sucesso, estará fechada das 18 às 24h00 devido a uma festa beneficente.

No domingo (25), haverá ações da BRK na Rua Jacutinga, número 3.993, Parque Universitário, das 13h30 às 17h00, para nova ligação de rede.

Por fim, na última sexta-feira (23), foram reportados 5 acidente, a maioria envolvendo auto e moto.