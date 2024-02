Os motoristas que circulam pela região central de Rio Claro e bairros próximos devem ficar atentos ao elevado número de interdições viárias simultâneas. Ao contrário do que ocorria até recentemente, quando as obras eram executadas em pontos diferentes da cidade, as suavizações de valetas estão concentradas, conforme demonstra o boletim de hoje da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

Para hoje, por exemplo, foi anunciada a interrupção de tráfego na Rua 1 entre avenidas 23 e 25, Rua 1 entre as avenidas 14-16, 16-18, 20-22 e 22-24, Rua 4 entre as avenidas 27 e 29, Rua 5 entre avenidas 27-29, 25-27, 23-25, 17-19, 13-15, 11-13, 9-11, 6-8, 8-10, Rua 12 entre avenidas 14 e 16, Avenida 2 entre ruas 13 e 14, Avenida 22 entre ruas 13 e 14, e Avenida 24 entre ruas 13 e 14.

O recapeamento continua no Jardim das Palmeiras, nas ruas 10, 11 e 12 JP, entre as avenidas 7 e 9 JP. Reparos de base acontecem nas ruas 15, 16 e 17 JN, entre as avenidas 1 e 5 JN, e na Rua 15 JN, da Avenida Marginal até a Avenida 14 JN. Já as sinalizações de solo foram programadas para as avenidas 60 e 62-A com Rua 7-A, no Jardim América.

Tapa-buracos na Rua 16 entre as avenidas 5 e 1 (Terra Nova), drenagens na Avenida 38-A com Rua 13-A (Vila Alemã) e Avenida 56 com Rua 10 (Vila Olinda), o que provoca bloqueios. Situação idêntica na Rua Alpha e Avenida Potencial, Nova Rio Claro, Nova Veneza e Jardim Mirassol (ruas 27 e 28).

Podas no Distrito de Ajapi, manutenção de praças no BNH, Bandeirantes e Jardim Guanabara (Rua 9), roçagens, limpeza e pintura de guias no Jardim Itapuã (terrenos), Avenida 100 BV (Jardim Boa Vista), USF Jardim das Palmeiras, Centro Dia do Idoso, Jardim Novo, Rodovia Constante Peruchi (da Avenida 29 até a Praça dos Artesãos), Ulysses Guimarães, Rua 14 (da rotatória da Kennedy até o Araucária), paredão da Fepasa, Rua 15-B (Bela Vista), Rua 6 (sentido Jardim Progresso), Avenida 24 (da Rua 1-A até a Visconde), Jardim Condutta, Avenida Castelo Branco, Jardim Itapuã e área verde vizinha ao condomínio Cândido Portinari.