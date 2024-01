As suavizações de valetas provocam o fechamento de vias em diversos pontos de Rio Claro. A Rua 10, por exemplo, tem interdições nas avenidas 19, 18 e 38. Já a Rua 4 está bloqueada nas avenidas 10 e 40, enquanto o tráfego fica interrompido também na Rua 3 com Avenida 38, Rua 8 com Avenida 38 e Rua 5 com Avenida 10. Serão abertas as passagens da Rua 11 com Avenida 11, Rua 13 com Avenida 14 e Rua 13 com Avenida 16.

O recapeamento continua no Jardim das Palmeiras, mais precisamente na Avenida 5 entre as ruas 9 e 15. Por sua vez, o tapa-buracos prossegue na Rua 1 com Avenida 4 (Regina Picelli), Rua 7 entre as avenidas 21 e 19, na Avenida 54 entre as ruas 10 e 11 (BNH), Jardim Cervezão, Bosques do Rio Claro, Parque Flórida e Bela Vista.

As sinalizações horizontais acontecem na Avenida 5 JP entre ruas 7 JP e 6 JP (Jardim Guanabara), nas ruas 10, 11, 12, 13, 14 e 15 entre avenidas 7 e 5 (Jardim das Palmeiras) e na avenida 13 entre ruas 14 e 16 (Jardim Esmeralda).

Outra informação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, na área de serviços públicos, ressalta que as podas ocorrerão no Bairro do Estádio e Cervezão, manutenção de praças no Jardim América, Vila Olinda e Jardim Cidade Azul. As roçagens, limpeza e pintura de guias estão programadas para a Casa Amarela (Rua 1), Estrada do Sobrado, Orestes Giovanni, Parque Flórida, Avenida Kennedy, Avenida M 15, Avenida Ulysses Guimarães, Rua 3, Jardim América, Jardim Itapuã, Jardim Anhanguera e Jardim Kennedy.