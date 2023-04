O domingo de Páscoa chegou e a data em Rio Claro por mais um ano fica marcada por ações solidárias em várias frentes. O tradicional ovo de chocolate foi entregue para muitas famílias através de campanhas que se iniciaram há algumas semanas.

No Projeto Prateleira Solidária do bairro Jardim das Palmeiras foram entregues 70 ovos para famílias de baixa renda que também são assistidas com cestas repletas de alimentos e produtos de higiene a cada 15 dias: “Estamos muito felizes em mais um ano poder realizar a distribuição de ovos de Páscoa para essas famílias. Ver o sorriso no rosto de cada um não tem preço. Sabemos que eles não teriam condições de comprar esse ovo de chocolate e proporcionar algo assim é gratificante”, afirmou Angela Aparecida dos Santos, que deu início ao projeto no começo da pandemia após uma ideia dada pelo filho e hoje é acompanhada por uma rede de apoio com outras colaboradoras.

Uma dessas pessoas assistidas é Elisangela Marques Difon, que após receber a cesta foi presenteada com um ovo de chocolate e ficou emocionada: “Esse ovo será o meu presente para os meus netos. Se não fosse o projeto, eu não teria condições de comprar. Tenho certeza de que eles vão ficar felizes e por isso eu agradeço demais a Angela e todos aqui do Prateleira Solidária”, afirmou.

A dona de casa Cintia Aparecida da Silva também garantiu uma data mais alegre para a filha Heloísa de apenas três anos: “Dá pra ver no rostinho dela como ficou feliz. Para nós adultos se não tiver chocolate não tem problema, mas as crianças pedem, ficam esperando, sentem vontade de comer. Fiquei muito feliz em receber o ovo aqui no projeto”.

Dona de casa Cintia Aparecida da Silva e a filha Heloisa. Criança ganhou ovo de chocolate no Projeto Prateleira Solidária

As ações sociais também fazem parte da Mancha Verde Subsede Rio Claro desde sua fundação em 2004. Em 2020 foi criado o Departamento Social, onde todos os anos acontecem as campanhas de ‘Páscoa’, ‘Doação de Sangue’, ‘Inverno’, ‘Dias das Crianças’ e ‘Natal’.

Este ano foram doados pela Manche Verde Subsede Rio Claro mais de 300 ovos de 250 gramas cada um

“Para nós é muito gratificante porque vamos até os locais de doação sabendo que estamos levando um agrado, mas para quem recebe é muito mais que isso. Um associado nosso vai vestido de coelho e quando as crianças veem ficam fascinadas, extasiadas, pulam de alegria e isso acelera o nosso coração e nos comove por saber que esse dia vai ficar marcado na memória das crianças”, afirmou Paula Sertódio, diretora do departamento social.

Este ano foram doados mais de 300 ovos de 250 gramas cada um, todos de produção caseira feitos pela mãe e tia do presidente da torcida, e do departamento social.

Engajado em fazer o bem ao próximo também está o guarda civil municipal Rodrigo Servidoni, que há cinco anos arrecada chocolates, bombons e ovos de Páscoa para distribuir nas periferias de Rio Claro: “Batemos o recorde este ano com 409 caixas de bombons, 919 bombons diversos e centenas de barras de chocolate. Montamos kits para as crianças do Projeto Guarda Bacana, que incentiva o esporte e para crianças de baixa renda. É uma alegria imensa proporcionar isso em uma data tão especial e renovadora”.