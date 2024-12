Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, as instabilidades perdem força sobre o estado de São Paulo, e o sol predominará nesta sexta-feira (06), com períodos de nuvens ao longo do dia. No entanto, há previsão de pancadas de chuva isoladas em Rio Claro e região, especialmente à tarde. As temperaturas continuam em elevação.

Para o final de semana, a previsão é de um sábado (07) com céu parcialmente nublado e sem chuvas pela manhã. No entanto, com a aproximação de uma nova frente fria do Paraná, áreas de instabilidade se formarão, provocando chuvas e trovoadas isoladas a partir da tarde de sábado e durante o domingo (08). As temperaturas devem permanecer estáveis.

A mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 20°C, com máxima prevista de 31°C. No final de semana, as mínimas devem variar entre 21°C e 22°C, e as máximas ficam entre 30°C e 33°C. As informações são da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.