Imagem de Freepik

A programação conta com 11 atividades voltadas à saúde e segurança do trabalhador

A Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro realiza de 22 a 24 de agosto a 17ª edição da sua Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat). As atividades serão no Centro Cultural, com programação de manhã, sempre a partir das 8h30, e à tarde, com início às 13h30. O tema da Sipat deste ano é “Cuidando de quem realmente importa: você!”.

A abertura oficial será na terça-feira (22) e na sequência Rafael Solo, ouvidor SUS de Rio Claro, ministrará a palestra sobre “O poder de ouvir para manter boas relações no ambiente social, no trabalho e na vida familiar”. À tarde, Solange Mascherpe falará sobre orientações do Centro de Controle de Zoonoses e, em seguida o tema será “Gestão de riscos”, abordado por Danilo Kuroishi, diretor da Defesa Civil.

No dia 23 de manhã haverá orientações sobre ergonomia com a enfermeira do trabalho Katia Bortolin Lopes e o engenheiro de segurança do trabalho Roberto da Costa Junior. Depois a psicóloga Talissa Tulimosky apresentará palestra sobre inteligência emocional com ênfase em comunicação não violenta. À tarde as orientações serão sobre racismo estrutural, assunto que será abordado por Marcos Rocha Simões, professor de Direito da Faculdade Anhanguera e membro da Unegro Rio Claro. Também à tarde palestra sobre dependência química e suas consequências, apresentada pela enfermeira Rose de Carvalho e pela assistente social Dalila Reis.

O dia 24 pela manhã terá Lian Gong com a enfermeira Kimie Kaneko Ebert e a palestra “Plano municipal para retomada das coberturas vacinais: a importância do engajamento de todos os profissionais de saúde”, ministrada pela enfermeira e responsável pelo setor de imunização Fabyolla Lourenço. À tarde, orientações do Samu Regional Rio Claro, com o enfermeiro Carlos Bonato, e palestra sobre assédio moral e sexual, com Henry Modesto Peruchi, procurador judicial chefe da Fundação de Saúde.