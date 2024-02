A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário informa que as sinalizações horizontais programadas para hoje estão na Estrada Vicinal Nicolau Marotti (Rio Claro-Ajapi), Rua 3 com Avenida 70 (Recanto Paraíso) e nas avenidas 27, 29, 31, 33 e 35 – trecho que vai da Rua 14 até a Rua 23 (Bairro do Estádio).

Também foi anunciada a interdição de parte da calçada na Avenida Nossa Senhora da Saúde, entre a Avenida Ulysses Guimarães e Rua 6 B (Cidade Nova), de hoje a 15 de agosto, para execução do muro que divide um empreendimento.

O recapeamento continua nas ruas 8 JP, 9 JP e 10 JP, entre as avenidas 3 JP e 7 JP, no Jardim das Palmeiras. Suavizações de valetas com bloqueios nos cruzamentos prosseguem na Rua 5 com avenidas 25 e 27, Rua 12 com Avenida 14 e Rua 14 com Avenida 22.

Já o tapa-buraco está na Rua 16, da Avenida 5 até a Avenida 1 (Terra Nova), Benjamim de Castro e Parque Flórida, enquanto a manutenção de praças fica no Arco-Íris, na Avenida 80-A e na Praça do Castelinho. Por sua vez, roçagens, limpeza e pintura de guias acontecem na Chácara Rupiara, UPA da Avenida 29, Avenida 80-A, Francisco Matarazzo, Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, canteiro central do Jardim Floridiana, Avenida M 15, Jardim Condutta, Jardim Itapuã, Jardim Anhanguera, Jardim Kennedy e área verde do Arco-Íris.