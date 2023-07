Simpósio contribui para um ensino com cada vez mais qualidade no município. A 28ª edição começa amanhã (19).

Evento está em sua 28ª edição e tem como tema este ano “O papel da escola em contexto de reconstrução social”

A Secretaria Municipal da Educação realiza quarta, quinta e sexta-feira (21) desta semana o 28º Simpósio Rio-clarense de Educação, com o tema “O papel da escola em contexto de reconstrução social”.

As atividades na quarta-feira e na manhã de sexta-feira serão on-line. Na quinta-feira serão presenciais na Unesp, no Claretiano e no Centro Cultural e também presenciais no período da tarde na sexta-feira no Claretiano.

A programação prevê para a palestra de abertura o professor Almerindo Janela Gonçalves Afonso, da Universidade do Minho, de Portugal, que falará sobre repensar o futuro no regresso à escola pós-pandemia.

Na Unesp, quinta-feira pela manhã e à tarde, haverá mesas temáticas com o professor Celso Luiz Aparecido Conti, da UFSCar, e Paulo Sérgio Emerique, diretor de escola de educação infantil. Também na quinta-feira, no Centro Cultural, pela manhã e à tarde, mesas temáticas com as professoras Fabiana Marine Braga, da UFSCar, e Patrícia Teixeira Santos, da Unifesp. No Claretiano, outras duas mesas temáticas na quinta-feira pela manhã e à tarde, com os professores César Callegari, do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, e José Adinan Ortolan, do Conselho Estadual da Educação de São Paulo.

A programação prevê para sexta-feira, no Claretiano, palestra on-line às 9 horas com o professor Vitor Paro, da USP e, às 14 horas, o encerramento com a fanfarra da Escola Municipal Rubens Foot Guimarães e relatos de experiências.