Preste atenção! Ao transitar pelas ruas da cidade de Rio Claro, ao observar o movimento dos automóveis, qual cor predomina entre os veículos? A resposta correta para esta pergunta é a PRETA, segundo dados levantados pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, mas no país as cores que mais dominam as ruas são: preta, branca, prata e cinza.

O levantamento confirma a sensação da falta do colorido. Em junho de 2023, mais de 80 milhões de veículos no país ou 67% deles são de uma das cores acima. Ainda segundo o levantamento, a cor branca está no topo, com 21,2%, seguida da prata, que atinge o percentual de 18,9%. A preta está na quarta posição com 16,8% e, em quarto, a cinza, com 10,2%.

Tal situação se dá por conta de diversos motivos, estão entre eles o custo para a produção do carro colorido. Ela é maior do que a dos já citados e automaticamente o preço acaba sendo repassado ao consumidor final, encarecendo o veículo. Outro ponto é a questão envolvendo os grandes clientes das montadoras instaladas por aqui: as grandes locadoras de veículos, que preferem tons neutros e mais em conta.

E claro aquela cultura entre a população de que carro colorido é mais difícil de comercializar em caso de necessidade de venda.

CIDADE AZUL

Em Rio Claro, a procura por carros de cores neutras é grande e normalmente é o que mais acontece na hora de comprar ou trocar o carro.

Segundo Octávio Chiossi Neto, empresário, proprietário da Jaraguá Veículos, localizado na Rua 4, 2.235, no Centro de Rio Claro, ele observa o mercado.

“Vemos que esse movimento do cliente acontece, a escolha por cores neutras na grande maioria das vezes, principalmente quando fala de veículos populares, é predominante. O valor da pintura com as demais cores acaba encarecendo o veículo, mesmo sendo popular. E numa Porche, por exemplo, quando original de fábrica, o valor para alterar a cor é cerca de 20 mil reais”, explica o empresário, que no seu estacionamento tem cores e modelos para todos os gostos.

“Uma cor que está muito em alta e cresce a cada dia é o azul. Encontramos diversos modelos de luxo nessa tonalidade que chama a atenção dos clientes”, aponta o empresário.

Os modelos coloridos estão espalhados país afora, segundo o levantamento da Senatran. A cor azul ganha predominância no município de Meridiano, no Estado de São Paulo, com 16%.