A sorteada Gicelene com o VW Polo Zero Km da Campanha de Natal do Shopping Rio Claro – imagem: divulgação

A Campanha de Natal 2020 do Shopping Rio Claro mais uma vez foi um sucesso e o sorteio do carro VW Polo Zero Km foi feito pela Lotomania no dia 5 de janeiro, e a apuração aconteceu no dia 6. A sorteada foi a cliente Gicelene Fatima de Jesus, moradora de Rio Claro, que iniciou o ano com um presentão na sua garagem.

“O resultado da Campanha de Natal de 2020 foi excelente e novamente mostrou a satisfação dos nossos clientes com as nossas ações promocionais. Neste momento atípico vivido pelo varejo, termos como resposta a fidelidade dos consumidores nos deixa muito felizes, pois a administração do Shopping Rio Claro tem trabalhado forte para dar o suporte necessário para o crescimento dos lojistas, oferecendo cada vez mais produtos, serviços e entretenimento para os clientes. Em nome de toda a administração, agradecemos o apoio ao trabalho realizado por todos do Shopping”, afirma Everton Rondini, Gerente Geral do Shopping Rio Claro.

Shopping Rio Claro

Com 65 mil m² de área construída, o Shopping Rio Claro é o empreendimento comercial que disponibiliza o maior mix de marcas na macrorregião de Rio Claro, reunindo em um só local uma grande diversidade de lojas e serviços.

O Shopping Rio Claro possui mais de cem operações, sendo cinco lojas-âncora (Marisa, C&A, Lojas Americanas, Renner e Academia SelfIt), três megalojas (Ri Happy, Polo Wear e Lojas 01 a 99), três semiâncoras (Kalunga, Centauro e Di Gaspi), Praça de Alimentação com operações de fast food e restaurantes, além de casa lotérica, casa de câmbio e Poupatempo.

Localizado em uma área privilegiada, o mall é um importante local de compras, lazer e entretenimento para adultos e crianças da cidade e região, oferecendo excelentes opções de compras, segurança e estacionamento.

Sobre a AD Shopping

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 37 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 29 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers.

Visite: www.adshopping.com.br.