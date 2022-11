A AD Shopping, maior administradora independente de shoppings centers no País, e o Shopping Rio Claro participam de mais uma edição do mais tradicional evento do varejo: a Black Friday 2022. Entre os dias 24 e 27 de novembro, produtos e serviços de diversas categorias estarão disponíveis com até 70% de desconto em todos os empreendimentos administrados pelo grupo dentro do território nacional.

“Sabemos que a Black Friday é um dos maiores eventos mundiais do ano no setor do comércio, tanto para os lojistas como para os consumidores. A projeção é que mais de 90% dos consumidores realizem compras no período, principalmente motivadas em razão da Copa do Mundo, como eletrônicos, vestuários, acessórios e alimentação. O principal objetivo é gerar resultado de vendas para os lojistas a partir da força da campanha corporativa. A expectativa, neste ano, é de receber um incremento de 15% clientes nos empreendimentos administrados pela AD Shopping e comercializados pela AD Mall e AlugueON”, aponta Christian Magalhães, head de Marketing do Grupo AD.

A campanha de comunicação, desenvolvida pela agência Mega Marketing de Experiência conta, também nesta edição, com a parceria do ator e comediante Marco Luque. O roteiro, focado no humor, destaca os preços altamente atrativos e a ótima oportunidade para os consumidores adquirirem os produtos.

“A Black Friday é uma excelente oportunidade para os nossos clientes anteciparem as compras de Natal com preços reduzidos, além de participarem da Campanha de Natal, que este ano está com duas promoções: sorteio de duas viagens para Punta Cana, na República Dominicana, e vales-brinde com direito a pote de slime”, destaca Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.

Os consumidores encontrarão ofertas exclusivas em grande parte das lojas do empreendimento, em diversos setores com até 70% de desconto. Os empreendimentos participantes da promoção podem ser consultados no site da AD Shopping: www.adshopping.com.br.

Horário do Papai Noel no Shopping Rio Claro

Papai Noel está recebendo as crianças no Shopping de terça a sábado das 14h às 22h e nos domingos e feriados das 13h às 19h, e no dia 24 de dezembro, 13h às 18h. Mas atenção: o Noel alimenta as renas todos os dias das 17h às 18h.

Campanha de Natal

Período: de 10 de novembro a 2 de janeiro de 2023

Sorteio das duas viagens: 4 de janeiro de 2023 pela Loteria Federal

Consulte as lojas participantes e regulamento completo no site www.shoppingrioclaro.com.br ou na loja de trocas, localizada em frente ao deque