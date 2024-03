A Páscoa está chegando e o Shopping Rio Claro programou atrações especiais nos dias 23, 24, 30 e 31 de março para comemorar essa data tão importante.

No dia 23 de março, o Coelho da Páscoa chega ao Shopping Rio Claro em uma festa inusitada a partir das 14h. Em parceria com o grupo Pinga Óleo, o coelhinho desembarca no centro de compras próximo à entrada Sul (acesso ao cinema) junto com uma parada de Fuscas. Também haverá uma divertida Caça aos Ovos com a Brincares e o ponto de encontro é próximo à entrada Sul do Shopping.

As brincadeiras da programação da Páscoa continuam nos dias 24, 30 e 31 de março, quando serão realizadas oficinas gratuitas de mini ovos gourmet e de cupcake, às 15h, 16h, 17h e 18h, no espaço especial próximo à entrada principal do Shopping, pela Av. Conde Francisco Matarazzo Jr. As inscrições para as oficinas podem ser feitas no local antes das atividades, conforme disponibilidade de vagas.

“As atividades relativas à Páscoa, uma das celebrações cristãs mais importantes para as famílias, já é uma tradição no Shopping Rio Claro e o objetivo é oferecer aos filhos dos clientes brincadeiras lúdicas que compartilhem o sentimento que permeia essa data. Neste ano, o Coelho da Páscoa chegará ao Shopping de um jeito diferente e divertido, e por isso convidamos as famílias a virem recepcioná-lo e aproveitar as brincadeiras que preparamos”, destaca Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.