Imagem: arquivo JC

Para hoje (21), espera-se um céu com poucas nuvens pela manhã, seguido por possíveis chuvas e trovoadas isoladas à tarde. Essas condições persistirão até sábado (23). No domingo (24), antecipa-se a chegada de um novo sistema frontal, mantendo-se até segunda-feira (25), com potencial para chuvas intensas, trovoadas e rajadas ocasionais. As temperaturas permanecerão elevadas, com a mínima registrada hoje no campus da Unesp de 18,2 graus e máxima prevista de 34.

A primavera se despede amanhã (22) com uma onda de calor de quatro dias na região, ocorrida de 14 a 17 de dezembro, totalizando quatro episódios acima da média. A precipitação trimestral alcançou 583,5 milímetros, superando os 418,2 esperados.

O verão, que se inicia às 00h27 desta sexta-feira e termina em 20 de março de 2024, deverá ser caracterizado pelo aumento de temperatura devido à posição mais ao sul da terra em relação ao sol, e tende a proporcionar dias mais longos, mudanças rápidas no clima e condições favoráveis para chuvas fortes, granizo, vento moderado a forte e descargas elétricas. As previsões apontam para a continuidade do El Niño nos próximos três meses, até fevereiro de 2024, na região sudeste, com chuvas acima da média e probabilidade de temperaturas superiores ao normal, incluindo períodos de calor excessivo.

Informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro, por intermédio de Marina Blandt.