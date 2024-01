Imagem: arquivo JC

A previsão para hoje (19) em Rio Claro indica um cenário de céu predominantemente nublado a parcialmente nublado, com possíveis áreas isoladas de chuvas acompanhadas de trovoadas. Essa condição é influenciada pela progressão de uma nova frente fria através do oceano, associada a um sistema de baixa pressão ao longo do litoral de São Paulo.

No decorrer do final de semana, o tempo permanecerá instável, caracterizado por uma marcante nebulosidade, intercalada com breves períodos de sol e chuvas pontuais ao longo do dia. Essa instabilidade é atribuída à presença contínua do sistema de baixa pressão ao largo do litoral paulista.

No período vespertino, há a expectativa de áreas isoladas de chuvas mais intensas, podendo ser acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas. As temperaturas, por sua vez, apresentam um leve declínio. Hoje, a mínima registrada no campus da Unesp foi de 20.9 graus, enquanto a máxima prevista para o dia é de 33. Informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.