A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Rio Claro realiza no dia 25, sexta-feira, às 19 horas, nova edição do “Cinema ao Ar Livre”. Não há cobrança de ingresso e serão distribuídos refrigerantes e pipoca.

Essa será a quinta edição do projeto, que foi criado a partir da preocupação com a importância de desenvolver a conscientização ambiental e, segundo a secretaria, com o crescente aumento do número de pessoas que estão tornando-se reféns das redes sociais e do uso continuado de celulares, em especial, as crianças. “Queremos dar alternativa de lazer ambiental para a população”, afirma o secretário Leandro Geniseli.

O filme “O Lorax” será exibido no Lago Azul. As pessoas devem levar almofadas ou toalhas para melhor se acomodarem na grama. O filme demonstra a importância da natureza para os seres humanos como pertencentes ao meio ambiente e o que a ganância do homem pode acarretar.

De acordo com os organizadores da sessão de cinema ao ar livre, o cinema é entretenimento, faz bem para o corpo e para a mente, estimula o pensamento e a criatividade e amplia o conhecimento. Quem vai ao cinema recebe muitos benefícios, fica mais leve, calmo e alegre.

“Um bom filme promove o bem-estar e a saúde mental, possibilita e estimula o convívio social”, destaca a assessora ambiental Kédma Ribeiro. O “Cinema ao Ar Livre” oferece todos esses benefícios aliados àqueles promovidos pelo contato com a natureza. A Secretaria de Meio Ambiente escolheu o Lago Azul, uma das áreas mais bonitas de Rio Claro e com relevantes características naturais, para a exibição de filmes com a temática ambiental.

O Lorax em Busca da Trúfula Perdida

O filme é uma obra do conhecido Theodor Seuss Geisel, Dr. Seuss, autor de inúmeros contos infantis. Suas obras são conhecidas por tenderem ao exagero para chamar a atenção para moral que se quer passar e por, normalmente, serem bem coloridas e alegres. Com um enredo de fácil compreensão, o filme O Lorax agrada às crianças com seu cenário colorido e criaturas mágicas, e aos adultos através da moral da história, que vem para demonstrar a importância da natureza para os seres humanos como pertencentes ao meio ambiente, e o que a ganância do homem pode acarretar.