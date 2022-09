A prevenção ao suicídio está sendo abordada desde a quinta-feira (15) em palestras abertas ao público e conduzidas por psicólogos em unidades de saúde do município. As atividades fazem parte da programação da campanha Setembro Amarelo em Rio Claro. Para participar basta comparecer à unidade de saúde no dia e horário da palestra. Na terça-feira (20), a partir das 14 horas, a atividade será na unidade de saúde da Avenida 29. No dia 21, às 9h30, haverá palestra na unidade de saúde do Wenzel. No dia 22, às 9 horas, será na UBS do Cervezão e às 10 horas na UBS Vila Cristina.

A programação inclui também atividade para profissionais que atuam na área de educação, saúde e desenvolvimento social, nos setores público e privado. “Os profissionais que atuam na rede de cuidados participam no dia 23 do Encontro de Valorização da Vida”, pontua Nathalia Rodrigues, responsável pelo setor de saúde mental da Fundação Municipal de Saúde. O encontro irá debater a prevenção ao suicídio e discutir políticas públicas para aperfeiçoar as ações realizadas no atendimento à população. Os interessados devem se inscrever pelo e-mail [email protected]