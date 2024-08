O Sesi Rio Claro segue com inscrições abertas para alunos da rede pública de ensino que desejam realizar o curso gratuito de programação e robótica. Os estudantes interessados, na faixa etária entre 8 e 15 anos, devem apresentar a autodeclaração de baixa renda na inscrição. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada.

O curso tem dois encontros por semana, nos quais serão ensinados conceitos básicos de programação, automação e princípios da robótica. O objetivo é ampliar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos de escolas públicas nas seguintes competências: pensamento científico, crítico e criativo; pensamento computacional (raciocínio lógico e lógica de programação); resolução de situação-problema; Cultura Maker e projetos de autoria; e trabalho em equipe (colaboração, respeito, empatia, etc.).

Para o desenvolvimento das atividades práticas, os estudantes vão aprender a manusear o editor de programação por blocos (software Microsoft MakeCode) e criar projetos na placa processadora micro:bit. Os alunos também receberão material didático desenvolvido pela Fundação Micro:bit e adaptado pelo Sesi São Paulo.

As inscrições podem ser feitas presencialmente no CAT Sesi Rio Claro (avenida M29, 441, Jardim Floridiana), na Secretaria Única, de segunda a quinta-feira, das 7h às 18h30, às sextas-feiras, das 13h às 18h30, e aos sábados, das 8h30 às 16h30, até o dia São necessárias as presenças do responsável e do aluno interessado, mediante a apresentação dos seguintes documentos: RG e CPF do responsável e do aluno; e-mail do responsável; comprovante de residência; assinatura da Ficha de Inscrição emitida pelo sistema; preenchimento e assinatura do Termo de Gratuidade Regulamentar e Preenchimento do Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais (LGPD).

Já nas inscrições online, é obrigatório o cadastro do e-mail do responsável. A comunicação da Escola de Robótica, incluindo a chamada para o início das aulas, será realizada via e-mail cadastrado. Para se inscrever e consultar as datas e horários disponíveis, basta acessar o link.