Um grupo de servidores se reuniu na manhã dessa quarta-feira (2) em frente ao Paço Municipal onde deliberaram pelo estado de greve no funcionalismo público. Isto é, a partir de agora, começam a se organizar para uma possível paralisação dos serviços na Prefeitura de Rio Claro. A motivação é o reajuste de 8% no salário, através de projeto do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), que fora aprovado pelos vereadores em sessões extraordinárias no último fim de semana.

Os servidores realizaram a assembleia de forma independente, sem a presença do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Rio Claro (Sindmuni). De acordo com um dos organizadores, ao JC, uma comissão está sendo organizada com diversos funcionários dos mais variados setores e departamentos da categoria. A comissão representará os servidores frente a uma tentativa de audiência com o prefeito Gustavo. Ainda no encontro de ontem, os servidores deliberaram por uma reivindicação de 20% de reajuste e vale de R$ 800.

A possibilidade de uma greve continua em alerta. A intensificação da mobilização cresce, ainda que o Sindmuni tenha afirmado, em entrevista na edição de terça-feira no JC, que não reconhece a assembleia realizada ontem. “A mesma ocorre sem amparo legal algum”, declarou Ari Rios, da diretoria do sindicato.

O sindicalista chegou a afirmar, também, que, caso ocorra, será “uma greve iminentemente de cunho político-partidário em que as lideranças até agora não apareceram, justamente por ter ciência das consequências jurídicas que poderão recair sobre os mesmos”, afirma. A comissão criada por esses servidores independentes também deverá acionar o Ministério Público por conta da atuação do Sindmuni frente às tratativas pelo aumento do índice do reajuste salarial. Os funcionários farão uma representação relatando uma suposta pressão que ocorreu entre a entidade, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores pela aprovação do reajuste, uma vez que em assembleia realizada pelo próprio Sidmuni, os servidores haviam recusado a proposta da gestão municipal.

MP

Servidores entrarão com representação no Ministério Público por conta da aprovação do reajuste abaixo do índice inflacionário.