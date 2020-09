Alteração no trânsito da Rua 9, no bairro Boa Morte. A partir dessa quarta-feira (16) o fluxo de veículos será organizado por conjunto de semáforos instalado no cruzamento com a Avenida 11. Os motoristas devem redobrar a atenção ao transitarem pelas imediações.

Outra mudança é que o local passa a ter um espaço preferencial para motos, à frente dos carros, quando o semáforo estiver com o sinal fechado. O “bolsão” de motos fica na Rua 9 e garantirá mais segurança aos motociclistas, além de ajudar na organização do trânsito.

As intervenções são necessárias porque a Rua 9 registra diariamente grande movimento e as avaliações técnicas do setor municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário indicaram a necessidade de ampliar o controle de fluxo de veículos na via.