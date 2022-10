Os moradores de Rio Claro que irão às urnas neste domingo (30) para o segundo turno das eleições têm à disposição 52 pontos de votação. Isto é, essa é a quantidade de escolas e demais prédios que contam com centenas de seções eleitorais para atender a mais de 156 mil eleitores do município. A expectativa é de que para hoje a votação aconteça com maior rapidez em comparação com o primeiro turno. Em entrevista à Jovem Pan News Rio Claro, o chefe da 110ª Zona Eleitoral, Guilherme Taufic, falou sobre as eleições e deu orientações aos eleitores.

“No primeiro turno houve filas e demora em algumas seções, e em determinados horários, principalmente, devido à votação em cinco cargos (deputados federal, estadual, senador, governador e presidente) e também ao advento da biometria. Como foi a primeira vez, os mesários ainda estavam se familiarizando, os eleitores também. Tudo isso contribuiu para uma demora. Mas agora no segundo turno a expectativa é que realmente transcorra com maior agilidade, são apenas dois cargos, governador e presidente”, comenta ao Grupo JC.

Desta vez, a ordem de votação se altera. Primeiramente o eleitor votará no cargo a governador do Estado de São Paulo, em seguida a presidente da República com dois dígitos cada. Quem não votou no primeiro turno pode votar neste domingo. “Quem está com o título regular, independente de não ter votado no primeiro turno, pode votar normalmente no segundo turno. Depois ele procura dentro dos prazos a Justiça Eleitoral, através dos cartórios ou site do TSE, para fazer a justificativa ou pagamento de multa para regularizar”, acrescenta Guilherme.

Alguns eleitores se surpreenderam com a mudança de seções, então é preciso consultar onde o eleitor vota antes de sair de casa. “Houve algumas mudanças e nesse período houve remanejamento de eleitores dentro do mesmo lugar de votação (escola), mas com mudança de seção eleitoral (sala) em virtude de redistribuição que o TSE fez decorrente de seções que estavam mais cheias”, finaliza indicando para que o eleitor verifique no próprio título de eleitor.