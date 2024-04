O segundo conselho tutelar de Rio Claro, que começou a funcionar no início do ano, terá novo endereço a partir desta sexta-feira (19). A prefeitura providenciou imóvel na Rua 1, entre as avenidas 14 e 16, para abrigar o novo conselho, que hoje atende na Avenida 5 com Rua 9, no mesmo prédio do conselho tutelar da região Sul.

O conselho tutelar da região Norte funcionará em horário comercial e estará diariamente disponível 24 horas em regime de plantão por intermédio do telefone (19) 99336-6682. A inauguração está marcada para as 14 horas.

Localizada no antigo espaço do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), na Rua 1, 1809, no Centro, a nova sede abrigará equipe de cinco conselheiros tutelares dedicados a garantir os direitos das crianças e adolescentes do município.

De acordo com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, a criação do novo conselho tutelar reflete o compromisso do município em assegurar o bem-estar e a proteção dos jovens, fortalecendo os laços comunitários e promovendo uma sociedade mais justa e igualitária.