O dia começa com pouca nebulosidade em Rio Claro, mas há chance de chuvas isoladas devido à influência de um sistema de alta pressão próximo ao litoral paulista, que traz ventos úmidos do oceano, ocasionando a formação de uma ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul). Essa zona é uma faixa de nebulosidade orientada de noroeste a sudeste, estendendo-se do sul da região amazônica até o sudeste do Brasil, causando nebulosidade e chuvas isoladas. As temperaturas estarão em gradual elevação.

Na terça-feira (26), uma nova frente fria se deslocará pelo oceano, próximo ao estado de São Paulo, reforçando as instabilidades e mantendo o tempo instável, com muita nebulosidade e pancadas de chuva, inclusive durante a quarta-feira (27).

As temperaturas permanecerão estáveis. A mínima registrada hoje (25) no campus da Unesp foi de 18°C, com máxima prevista de 25°C, segundo informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.