O chamado trevo da Viviani fica localizado no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Rodovia Washington Luís.

Secretário estadual esteve em Rio Claro e visitou o chamado ‘trevo da Viviani’. Porém, ainda fica a dúvida se haverá inclusão da obra na lista de obrigações da Eixo-SP

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) recebeu nessa sexta-feira (28) a visita do secretário estadual de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini. O representante do Governo do Estado esteve no chamado ‘trevo da Viviani’ para ver de perto a situação no local, em seguida se reuniu junto ao prefeito com os vereadores no Paço Municipal e o ex-deputado Aldo Demarchi.

De acordo com Benini, é necessário que o município viabilize um anteprojeto para se ter uma ideia do custo de uma remodelação daquele cruzamento entre a Avenida Tancredo Neves com a Rodovia Washington Luís (SP-310).

“O antigo projeto da Centrovias é muito caro. A Eixo-SP está no início da operação, R$ 200 milhões é um peso muito grande [referindo-se ao projeto anterior]. O que seria mais eficiente, para desenhar o que precisa de verdade, é um anteprojeto e conversarmos com todo mundo. O governador vai querer, se deixar num valor factível para contar com a boa vontade dele”, afirmou na reunião Benini, a qual a reportagem do JC acompanhou.

Reunião entre o secretário estadual Rafael Benini, o prefeito Gustavo, o ex-deputado Aldo Demarchi e vereadores de Rio Claro

Ainda segundo o secretário estadual, com o anteprojeto elaborado pela Prefeitura em mãos, técnicos da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) virão ao município e o contato será feito com a concessionária Eixo-SP. Perissinotto pediu esse apoio a Benini, visto que o trevo da Viviani é utilizado por milhares de pessoas diariamente.

Somente naquela região da cidade moram mais de 35 mil pessoas. “O acesso principal é pelo trevo. Ficamos surpresos quando recebemos a informação de que a obra não foi contemplada, precisamos que nos ajude a fazer essa remodelação”, afirmou ao secretário.

Somente está prevista no contrato vigente com a concessionária Eixo-SP a implantação de vias marginais entre os km 171 e 177 da Rodovia Washington Luís (SP-310), também, novos dispositivos de acesso nos km 171 e km 175. O km 174, onde fica a rotatória da Viviani, não está contemplado. As novas vias marginais estão previstas para começar a ser executadas ainda neste segundo semestre, segundo informou anteriormente a empresa.