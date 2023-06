Secretário municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Rogério Paulon.

Reclusão em cerca do aeroporto é prevista para fazer intervenção na via; projeto está em fase de licitação

Local bastante movimentado diariamente, a Rua João Polastri – ao lado do aeroclube – receberá intervenções e é alvo de um projeto por parte da prefeitura de Rio Claro.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan News (FM 106,1), o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Paulon, explicou as mudanças previstas e se mostrou otimista com a melhora estrutural e organizacional do trecho: “Se tornou um local muito disputado para todas as pessoas que gostam de praticar atividades físicas e a gente via um problema na João Polastri onde junto à ciclovia tem um estacionamento, gerando um risco de acidentes. Então foi desenhado todo um projeto, feito um trabalho junto a órgãos federais e ao pessoal do aeroclube e conseguimos destravar a oportunidade de fazer uma reclusão na cerca do aeroclube e ganhar o espaço necessário para que possamos fazer intervenção na via”, afirmou o titular da pasta.

Paulo Paulon também afirmou que já tem em mãos todas as autorizações e que o processo está em fase de licitação: “Estamos felizes com o andamento e acreditamos que até o final do ano possamos entregar mais este presente para a população. A via terá duas faixas de rolamento, um estacionamento de 45 graus dos dois lados da via, uma ciclovia bem estruturada que não terá contato com os veículos estacionados, além do trecho de passeio onde as pessoas poderão caminhar com tranquilidade. Algo planejado e com condições de segurança para todos. Do início até onde ela vai se unificar novamente, que é a região do Botânico, serão 118 vagas”, finalizou o secretário.