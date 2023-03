Melhorias nas estradas rurais de Rio Claro dependem de recursos para pagar mais funcionários para trabalharem no serviço, aponta secretário.

O secretário municipal de Agricultura, Valmir Pinton, reconheceu nessa quarta-feira (1º), em reunião na Câmara Municipal, que sua pasta não está com recursos suficientes para dar conta dos serviços de recuperação das estradas rurais de Rio Claro. A declaração, quase que como um pedido de socorro, foi dada aos vereadores presentes que convocaram o secretário para prestar esclarecimentos após o bate-boca registrado na última segunda-feira (27) durante sessão ordinária.

De acordo com Valmir, a situação envolvendo falta de orçamento para ser aplicado tanto em recursos humanos, quanto em maquinários foi levada ao prefeito Gustavo Perissinotto (PSD). “Ele está ciente”, disse. No primeiro ano da atual gestão, a pasta tinha um orçamento de cerca de R$ 12 milhões e abrigava também os serviços públicos. No segundo ano, no entanto, esse setor foi desmembrado e virou a Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Pinton disse que a maior parte do orçamento e funcionários ficou para essa secretaria, enquanto a Agricultura com poucos recursos em geral.

Reunião foi realizada nessa quarta-feira após bate-boca ser registrado na Câmara Municipal devido ao assunto no setor. Clique aqui e confira o vídeo da confusão.

“O problema se gerou na separação das secretarias. Fiquei com R$ 1,4 milhão de orçamento (em 2022). A conta não fecha. No primeiro ano eu tinha condições para trabalhar. Hoje eu vivo de suplementações, estamos com dificuldades. As estradas estão ruins, mesmo. Eu sei da dificuldade de mão de obra, não eximo minha culpa. A conta veio por falta de investimentos”, declarou, acrescentando que chegou a conversar com o prefeito Gustavo, que teria prometido um orçamento maior para 2024 – o último da atual gestão e período de eleições.

Os vereadores Alessandro Almeida, Adriano La Torre, Hernani Leonhardt, Rafael Andreeta, Rodrigo Guedes e Serginho Carnevale questionaram outros fatos ao secretário para melhorias nas condições dos 800 km de estradas rurais em Rio Claro. Segundo ele, há um cronograma de obras. Este ano, a pasta está com orçamento de cerca de R$ 2,2 milhões graças a uma emenda da Câmara Municipal que retirou recursos de outra pasta para alocar nesse serviço na Agricultura.

Valmir afirmou que nesta quinzena deverá ter uma reunião com o prefeito Gustavo para levar pleito de melhorias. “Precisamos dividir, fazer com que cada equipe fique com 200 km de estradas. Estou com déficit de 15 funcionários. Temos condições de fazer algo muito melhor. (…) [precisa-se] fazer um aporte do orçamento”, acrescentou o secretário. A reunião deve ocorrer no próximo dia 16 de março.