Após o sucesso da primeira edição, empresa supermercadista traz nova ação dos famosos selinhos de desconto, agora com panelas colecionáveis da marca francesa Cuisinox

O Savegnago Supermercados lança a segunda edição da “Campanha Selinhos de Desconto Save Mania” em suas 61 lojas, espalhadas em 20 cidades do interior de São Paulo, e no Savegnago Prático, em Sertãozinho. A ação é realizada em parceria com a empresa holandesa L-founders of Loyalty, de soluções de fidelidade para o varejo. Desta vez, a campanha de Final de Ano traz panelas da marca francesa Cuisinox, na dinâmica “compre e colecione”. Além disso, a rede divulga a ação social “Fidelidade com Propósito®️,”, voltada para atender a Instituição Amigos do Bem.

O período para acumular os selos e comprar com desconto os produtos participantes começa no dia 26 de outubro e segue até 14 de fevereiro de 2024. Ao todo, estarão disponíveis seis modelos de panelas: frigideira de 20 cm; frigideira de 24 cm; panela para molho de 16 cm; caçarola com tampa de 20 cm; caçarola com tampa de 24 cm; e panela Wok de 28 cm. Os descontos variam de 77,77% a 97,77%.

“Depois do grande sucesso da campanha do ano anterior, com as facas, desta vez trazemos uma nova edição com panelas colecionáveis. Nosso objetivo é promover ações de grande interação com os nossos clientes, focando em novas experiências para que encontrem sempre em nossas lojas produtos diferenciados e de qualidade. As expectativas são altas e muito positivas”, explica o presidente-executivo da rede, Chalim Savegnago.

“Para nós é um grande orgulho contar com a confiança de uma rede tão ilustre como o Savegnago em

implementar nossa mecânica de selos como ferramenta de gameficação efetiva que conquista o consumidor, reconhece o mesmo pela sua fidelidade e gera um impacto nas vendas de forma rentável, além de através do nosso conceito de Fidelidade com Propósito®️, contribuirmos em conjunto para uma instituição tão importante no Brasil como Amigos do Bem, que faz a diferença na vida de tantos no Sertão Nordestino”, comentou Beatriz Ramos, CEO da L – founders of Loyalty.

Como participar

A cada R$ 20,00 em compras, não cumulativos, realizadas nas lojas físicas e no e-commerce do Savegnago Supermercados, o cliente recebe um selo de desconto, que deve ser colado na cartela da campanha entregue a ele no ato da compra. Para participar da ação, é preciso estar cadastrado no Programa de Relacionamento Save Ganhe.

A partir de 45 selos, o consumidor ganha desconto para adquirir, no balcão de atendimento das lojas

Savegnago, os produtos da coleção. Quanto mais selinhos juntar, mais descontos são oferecidos nas panelas Cuisinox.

Por exemplo: com 45 selos, é possível comprar a frigideira de 20 cm por R$ 49,99. Entretanto, se o cliente

completar 100 selinhos, ele leva o mesmo produto por apenas R$ 6,99. Sem os descontos, a panela é vendida por R$ 269,99.

Cada cartela preenchida possibilitará a compra com desconto de apenas um produto participante da campanha. Além disso, cada cartela terá a capacidade máxima de 110 selos, sendo que para cada produto há uma quantidade mínima necessária para fazer a compra com descontos.

Papel social

Sempre engajados com a solidariedade, o Savegnago Supermercados e L-founders of Loyalty ainda promovem a ação social “Fidelidade com Propósito®️,”. Neste ano, será beneficiada a Instituição Amigos do Bem, que viabiliza a transformação de milhares de vidas por meio da educação e de projetos autossustentáveis, capazes de promover desenvolvimento local e inclusão social, erradicando a fome e a miséria no sertão nordestino.

Neste sentido, quando a marca de 80 milhões de selos for alcançada, o Savegnago, junto com a L-founders of Loyalty, realizará uma doação equivalente a R$ 1,4 milhão em panelas Cuisinox, calculado pelo valor de venda sem desconto, para a entidade.

Para mais informações sobre a campanha “Selinhos de Descontos Save Mania”, os clientes podem acessar o site Save Mania (www.savegnago.com.br/savemania).

Em caso de dúvidas, o SAC do Savegnago está disponível para atendimento aos consumidores, de segundafeira a sábado, das 7h30 às 20h, através do telefone 0800 016 6680 ou WhatsApp (16) 98130-2000.

Rede Forte do Interior

Fundada em 1976 em Sertãozinho/SP, a Rede Savegnago conta atualmente com 61 lojas em funcionamento em 20 municípios do interior de São Paulo, quatro postos de combustível, dois centros de distribuição, além de um Centro Comercial, um Savegnago Prático e um moderno centro administrativo na cidade de Sertãozinho, matriz do grupo, que juntos geram mais de 12 mil postos de trabalho.

Em seu projeto de expansão para os próximos anos, entre 2023 e 2026, a expectativa da rede é que o

faturamento continue em crescimento ao chegar a um total de 65 lojas Savegnago e 14 unidades do Paulistão Atacadista em 22 municípios do interior de São Paulo, atingindo cerca de 6,7 milhões de habitantes.

Sobre a L- founders of Loyalty

Com operação em todos os continentes, a L- founders of Loyalty foi fundada pelo criador das campanhas com selinhos – que lançou sua primeira campanha de fidelidade há mais de 30 anos, e de um grupo de especialista no setor. A empresa é parceira das principais empresas varejistas do mundo. Uma de suas missões é auxiliar os varejistas a atingirem um alto índice de engajamento de seus consumidores, com o uso dos selinhos como ferramenta potencializadora de vendas em programas de fidelidade.