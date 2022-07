Sao Paulo (SP), 23/07/2022 – Sao Paulo X Goias – Patrick (Sao Paulo) durante o jogo entre Sao Paulo X Goias valido pela decima nona rodada do Campeonato Brasileiro Serie A 2022, realizado no Estadio do Morumbi, em Sao Paulo (SP), na noite desse sabado (23). (Foto: Victor Monteiro/W9 PRESS/Folhapress)

Este é o quarto empate seguido da equipe de Rogério Ceni

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL

Em grande jogo no Morumbi, São Paulo e Goiás empataram em 3 a 3, na noite deste sábado (23), pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Com o gol sofrido nos acréscimos, o time paulista chegou ao quarto empate seguido, somando 11 no campeonato e se manteve no meio da tabela. Com o 11º empate, o São Paulo se manteve no meio da tabela, ganhando apenas uma posição, aparecendo em nono lugar, com 26 pontos. Já o Goiás, ganhou duas posições, subindo para o 12ª colocação, com 22 pontos e entrando na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

O jogo era no Morumbi, mas quem deu as cartas primeiro foi o Goiás. Com oito minutos de jogo, os visitantes abriram o placar com Dadá Belmonte. Pedro Raul aproveitou a sobra na área, fez grande jogada no lado esquerdo e rolou para o atacante bater entre os zagueiros e balançar as redes. O gol fez com que o São Paulo tivesse pressa, mas a bola não chegava com qualidade no ataque. Com forte marcação do Goiás, a alternativa encontrada foi em cruzamentos para área. Na primeira tentativa, Calleri exagerou na força do cabeceio e mandou por cima, porém o atacante não costuma errar duas vezes. Aos 29 minutos, o atacante aproveitou a falha defensiva e, sem sair do chão, cabeceou no canto esquerdo de Tadeu.

O gol desestabilizou o Goiás, três minutos depois, Rodrigo Nestor virou a partida. Igor Gomes recebeu na direita, levou até a linha de fundo e cruzou, Nestor dominou tirando do zagueiro e mandou uma bomba para estufar as redes do Morumbi. O primeiro tempo reservou muitas emoções. Já caminhando para o final, o Goiás tratou de empatar a partida. Aos 38 minutos, em jogada ensaiada de escanteio, Sávio cobrou curto para Dada Belmonte, que girou e cruzou para Danilo Cardoso testar firme.Detalhe ficou para o goleiro Thiago Couto, que assim como no primeiro gol, ainda tocou na bola antes dela entrar.

O São Paulo ainda teve a chance de ir para o intervalo à frente no placar. No último lance, Luciano chutou e a bola pegou na mão de Danilo Cardoso, após a checagem do VAR, o juiz assinalou pênalti. O próprio Luciano se encarregou da cobrança, mas parou na grande defesa de Tadeu. O goleiro saltou consciente no lado esquerdo, espalmando a cobrança do atacante. Terminando empatado um grande primeiro tempo entre as duas equipes.

A volta do intervalo foi em grande estilo, logo aos dois minutos, Patrick colocou os mandantes na frente novamente. O lateral Wellington fez grande jogada e conquistou um escanteio, o mesmo cobrou na segunda trave e com liberdade Patrick cabeceou para o chão, sem chance para o goleiro. A frente do placar, o São Paulo diminuiu o ritmo, sem levar muito perigo ao gol adversário. Por sua vez, o Goiás ensaiava uma reação, principalmente com Vinicius, obrigando Thiago Couto a trabalhar em dois chutes de longa distância.

Confiante, o Goiás chegou ao empate, já nos acréscimos. Aos 46 minutos, Pedro Junqueira cruzou, Pedro Raul se esticou todo e de carrinho mandou para as redes. Já no desespero, o São Paulo não conseguiu marcar mais um, chegando ao seu 11º empate no campeonato.

Com o início do returno, o São Paulo volta a enfrentar o Athletico-PR, desta vez em Curitiba, o jogo será no próximo domingo (31), às 16h00. Antes, tem o compromisso contra o América-MG, na quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. Já o Goiás, descansa na semana e entra em campo somente no sábado (30), às 16h30, contra o Coritiba, em Goiânia.