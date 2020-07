De acordo com a atualização do Governo do Estado, que aconteceu na sexta-feira (10), Santa Gertrudes foi reclassificada dentro do Plano de Flexibilização e retorna à Fase 2, de acordo com informações divulgadas na página oficial do Facebook da Prefeitura do município.

A Fase Laranja é considerada de “atenção” e, segue regras do Decreto Estadual, que dispõe de medidas para a retomada gradual da economia no Estado de São Paulo.

Ainda de acordo com a publicação, um dos quesitos de reclassificação é a média da taxa de ocupação de leitos de UTI, números de novas internações e óbitos pela Covid-19.