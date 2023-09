Prefeitura deve assinar contrato com a nova prestadora do serviço de transporte público até o final da próxima semana

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, da Prefeitura de Rio Claro, homologou a empresa Sancetur como nova responsável pelo serviço de transporte público no município. É a fase final para que a ordem de serviço seja assinada pela pasta para que os trabalhos sejam iniciados em breve. De acordo com o titular Paulo Paulon à reportagem do JC, o contrato deve ser assinado até o final da próxima semana. Com isso, a nova concessionária terá até 180 dias para iniciar a operação do sistema de transporte em substituição à Rápido SP, que atua no serviço através de contratos emergenciais.

Durante o curso da licitação, a Auto Viação Beira Rio havia saído na frente com a oferta do melhor preço da tarifa de remuneração em detrimento da Sancetur, que já opera o serviço de transporte escolar municipal. No entanto, durante a análise do material apresentado, a pasta optou por desclassificar a Beira Rio e classificar a concorrente.

“Fizemos uma análise da proposta e técnica. A Beira Rio apresentou preços do óleo diesel apresentados que não foram praticados. O custo de bilhetagem, no edital pede para colocar ampliação de atendimento aos usuários, mas ficou um número baixo pelos estudos que fizemos. Entre outros aspectos, não acreditamos que tenham condições de atender com os números que colocaram no custeio da operação”, explicou Paulon anteriormente.

Atualmente o serviço vem sendo prestado através de contrato emergencial com a empresa Rápido SP, que ficou por cerca de 10 anos num longo contrato com a municipalidade. Semanas atrás, o quarto contrato emergencial foi firmado com o poder público para a continuidade do serviço por R$ 5,1 milhões, conforme revelou a reportagem do JC. Hoje a tarifa pública paga pela população está em R$ 3,90, mas a Prefeitura já trabalha com uma possibilidade de aumento para R$ 4,90.

Para o novo serviço, o valor estimado do contrato de concessão é de R$ 10.427.153,00 (milhões), considerando para tanto o valor dos investimentos iniciais, estimados nos estudos de modelagem da concessão realizados pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Os veículos da frota a ser disponibilizada no prazo do contrato não poderão ter mais de 12 anos.