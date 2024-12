O prefeito Gustavo Perissinotto e a vice-prefeita eleita Maria do Carmo Guilherme

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) oficiou nessa segunda-feira (2) a Câmara Municipal pedindo que a Mesa Diretora altere e reduza os salários/subsídios do próprio prefeito e vice-prefeita para o próximo ano. A iniciativa acontece em meio a um caos político nos bastidores que vai impactar servidores que recebem salários no teto constitucional, que é o próprio valor correspondente ao subsídio do prefeito.

A Farol JC teve acesso ao ofício assinado e encaminhando ao Poder Legislativo. Gustavo afirma que a redução tem em vista a “necessidade de resguardar o erário municipal, com a manutenção do equilíbrio fiscal”. No ano passado, os vereadores haviam aprovado o aumento nos vencimentos que passariam a ser de R$ 28 mil para o prefeito e R$ 21 mil para vice em 2025. Ainda em 2024, os valores são R$ 19,2 mil e R$ 13 mil, respectivamente. Esses dois últimos valores estão congelados há cerca de 10 anos.

Agora, Gustavo quer que os subsídios sejam de R$ 21,9 mil para seu cargo e de R$ 20,5 mil para o cargo que será ocupado pela vice-prefeita eleita Maria do Carmo Guilherme (MDB). Os novos salários dos secretários (R$ 18 mil) não serão alterados, nem dos vereadores. Os parlamentares passarão a receber de R$ 8,2 mil para R$ 16,5 mil mensais no ano que vem.

No mês de outubro 46,34% do orçamento municipal foi gasto para pagar a folha de pagamento dos servidores e agentes políticos. Segundo a Farol JC apurou, ainda nesta terça-feira o documento deverá ser elaborado e votado nos próximos dias.

A dúvida é como irão se comportar os vereadores, que avaliam que saíram bastante desgastados na votação dos aumentos no ano passado. Ainda mais agora, já que os próprios subsídios não serão reduzidos, sendo somente os do prefeito e vice. O subsídio do prefeito é o máximo pago a profissionais concursados que atuam no poder público rio-clarense. Sobretudo, entre servidores como médicos e educadores. Especificamente estes últimos, ligados à Secretaria Municipal de Educação, contam com um Plano de Carreira do Magistério.

Há diretores de escolas que hoje em dia ganham o mesmo salário que prefeito. E somente a alteração do subsídio pago ao alcaide pode fazer com que seja escalonado esse aumento e possam receber mais também. Porém, se antes estavam contando com R$ 28 mil mensais, agora deverão contar com os novos R$ 21 mil se aprovados.